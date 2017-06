Liviu Dragnea: "Nu am avut şi nu am de gând să-l schimb pe Grindeanu"

Liviu Dragnea: "Nu am avut și nu am de gând să-l schimb pe Grindeanu"

Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că el nu a avut și nu are de gând să-l schimbe din funcție pe premierul Sorin Grindeanu, dar a punctat că programul de guvernare asumat de PSD și aliații săi nu este unul ușor și, ca atare, în această perioadă are loc o evaluare a activității miniștrilor, care va fi urmată, la final, de o serie de propuneri ce vor fi înaintate spre avizare în Comitetul Executiv Național al PSD.„Nu am avut de gând și nu am de gând să-l schimb pe premierul Grindeanu. Ăsta este răspunsul foarte clar”, a declarat Liviu Dragnea.El a adăugat că evaluări ale miniștrilor au avut și au loc periodic, pentru a se vedea dacă se respectă angajamentele luate prin programul de guvernare, întrucât programul asumat nu este unul ușor.Totodată, președintele PSD a susținut că el nu a vorbit niciodată de remaniere.„Eu nu am spus niciodată de remanierea cuiva. Nici nu știu dacă după această evaluare se va pune problema unei remanieri. Poate e o problemă de funcționare internă în ministere, poate nu au reușit să facă toate schimbările necesare. Dacă ai câștigat alegerile, trebuie să-ți pui oameni acolo. La final, vom avea o discuție serioasă cu fiecare ministru în parte și cu premierul și vom prezenta un set de propuneri în Comitetul Executiv. Și se face evaluarea de către PSD și ALDE, în această perioadă”, a afirmat Dragnea.De asemenea, liderul social-democraților a subliniat că discuția despre remaniere nu face bine coaliției de guvernare.„Această discuție, din ultimele zile, nu ne face bine. Este foarte clar. Din acest motiv, eu le cer colegilor mei, și de data asta foarte ferm, să înceteze orice discuție publică pe tema asta”, a spus Dragnea.