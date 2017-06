Liviu Dragnea: "Nimeni nu va plăti mai mult la impozitul pe gospodărie"

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că, în urma introducerii impozitului global pe gospodărie, românii vor fi impozitați mai puțin. El a adăugat că noțiunea de gospodărie va fi definită în lege.„Nimeni nu va plăti mai mult. Se înlocuiesc cele două cote de impozitare de 16% impozit pe salarii și pe alte activități și cea de 5% pe dividende cu 0% și 10%, adică toată lumea va plăti mai puțin. Gospodăria înseamnă o sigură persoană adultă, un om care trăiește singur în gospodărie sau un grup de persoane care locuiesc sau nu împreună, poate să fie o familie care are copilul student, locuiește la București, de exemplu, dar se gospodăresc împreună, adică și copilul participă la acest lucru. Deci un singur adult cu venituri proprii, soț și soție sau doi parteneri, soț și soție și copii aflați în întreținere, frați cu soțiile, copiii și părinții, soț, soție, copiii și bunici, sunt prinse aproape toate exemplele. Gospodăria va fi definită în lege. Noi acum avem două categorii de venituri: impozabile și neimpozabile. Veniturile neimpozabile sunt cele din agricultura de subzistență care și acum sunt scutite de impozite, acestea rămân așa”, a spus Liviu Dragnea.El a adăugat că veniturile medicilor vor fi neimpozabile, iar veniturile din dividende, pentru care acum se plătește impozit 5%, nu vor mai fi impozitate. Veniturile din piața de capital, cele din donații și din moșteniri nu se vor impozita, de asemenea.„Veniturile impozabile sunt cele salariale, veniturile din PFA, din DDA, veniturile din agricultură peste pragul de neimpozitare, veniturile din chirii, dobânzi și cedare de bunuri. Pentru aceste venituri, impozitul va fi de 10%. De exemplu, avem o gospodărie formată din soț, soție și doi copii minori. Venitul soțului, salariul brut, de 3.000 de lei, al soției, salariul brut este 1.500 lei, venitul lunar pe gospodărie este de 4.500 de lei, deci anual 54.000 de lei. În programul nostru de guvernare am spus că, de la 1 ianuarie 2018, veniturile sub 60.000 de lei vor fi impozitate cu 0. Acum plătește impozit această familie 6.311 lei, în 2018 impozitul va fi 0. Va avea în plus 3.200 de lei alocare pentru copii, iar beneficiul gospodăriei va fi de 9.511 lei”, a explicat Dragnea.