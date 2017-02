Liviu Dragnea, ironizat în presa germană: "Dacă va fi condamnat, va urmări Guvernul doar la televizorul din celulă"

Revista germană "Cicero" îi dedică un articol liderului PSD, Liviu Dragnea, pe care îl consideră autorul moral și beneficiarul ordonanțelor privind modificarea Codurilor Penale și care, în curând, ar putea urmări activitatea Guvernului doar la "televizorul din celulă".Articolul a fost semnalat pe Facebook de europarlamentarul PMP Siegfried Mureșan."Revista germană "Cicero" publică un articol simpatic despre Liviu de la Teleorman. Ultima frază a articolului este ironică: "Dacă va fi condamnat în dosarul în care este anchetat pentru abuz în serviciu, Liviu Dragnea va putea urmări activitatea Guvernului cel mult la televizorul din celulă închisorii", a scris Siegfried Muresa, sâmbătă, pe Facebook.În articolul publicat de revista Cicero sub titlul "Păpușarul din România" se arată că Florin Iordache a demisionat din funcția de ministru al Justiției din cauza scandalului ordonanțelor, dar "autorul spiritual" al controversatelor acte normative este cu totul altul, mai exact Liviu Dragnea.Autorul articolului citat prezintă situația tensionată din România, care a scos sute de mii de oameni în stradă la scurt timp după ce PSD a câștigat alegerile din decembrie 2016."Liviu Dragnea este autorul moral al controversatei ordonanțe de urgență care pare croită pe măsura președintelui Camerei Deputaților. El trebuie să își asume acum responsabilitatea pentru situația precară în care se află Guvernul Grindeanu", relatează publicația germană, semnalând faptul că în cei 20 de ani de politică, inginerul de 54 de ani, cu "păr cărunt și mustață Schnauzer", a ajuns la o "avere considerabilă".În plus, articolul semnalează că Dragnea a fost suspectat de mai multe ori de corupție, dar a reușit să scape până în aprilie 2016, când a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală.Acum liderul PSD are un nou proces pe rol, în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, infracțiune dezincriminată mascat prin controversata ordonanță de urgență."Zilnic, protestatarii ies în piață cu postere în care Dragnea apare în zeghe", se mai arată în articolul Cicero, prezentându-se totodată și felul în care se apără liderul PSD, care se consideră nevinovat.Pe parcursul scandalului, Liviu Dragnea a arătat cu degetul către președintele Iohannis, amenințându-l cu suspendarea, se mai menționează, printre altele, în text."Dacă Dragnea va fi găsit vinovat în dosarul de abuz în serviciu, el nu va putea urmări activitatea Guvernului decât la televizorul din celula închisorii", conchide autorul articolului.