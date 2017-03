Liviu Dragnea face pace cu Iohannis. "Dacă ne batem ca chiorii între noi, praful se va alege"

Vineri, 10 Martie 2017

Liviu Dragnea, președintele PSD, a declarat pentru România TV că nu vrea să întrețină un conflict cu președintele Klaus Iohannis și că nu se gândește la o încercare de suspendare a președintelui nu doar pentru că nu sunt motive, ci și pentru că un asemenea demers ar "răscoli" din nou țara.Liviu Dragnea a afirmat că s-ar putea război în fiecare zi cu președintele Klaus Iohannis, dar că dintr-o asemenea luptă nu ar avea nimeni nimic de câștigat."Eu am două variante. Eu, persoana fizică, să duc războiul cu Iohannis până la un sfârșit pe care nu îl poate prevedea nimeni sau să facem pace pentru această țară. Eu vreau a doua variantă. Nu am dat curs la provocări, la scandaluri. Avem două obiective majore: românii să o ducă mai bine și programul să fie pus în practică și, al doilea obiectiv: poziția noastră în Europa și în lume. Nu te crește nimeni, nu moare nimeni de grija ta, ca țară. Dacă se vede că ne batem ca chiorii între noi, praful se va alege. Destinul nostru, ca țară, va fi hotărât în altă parte. În fiecare zi război? Cu atâta zgomot nu se mai aude muzica! Adversarii noștri sunt sărăcia, neajunsurile oamenilor, lipsa de autostrăzi... Ăștia sunt adversarii mei, ai Guvernului și ai partidului. Eu mă pot război cu Iohannis de 10 ori pe zi. La sfârșitul zilei ce avem? Doi oameni care se bat. Asta nu înseamnă că am plecat capul, dar fac apel la rațiune și înțelepciune", a spus Liviu Dragnea.Liderul coaliției guvernamentale a precizat că nu există motive pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, dar că va încerca să păstreze liniște la vârf "până când o să văd că vrea să blocheze, el sau altcineva, implementarea programului de guvernare. "Îmi voi pierde prietenia și față de orice membru al Guvernului care se abate de la programul de guvernare", a punctat Dragnea.În plus, Liviu Dragnea a apreciat că o eventuală încercare de suspendare a președintelui ar "răscoli" din nou țara: "Mi se pare o greșeală fundamentală. Ar însemna, din nou, război. Cine câștigă la finalul zilei? Ai șanse să câștigi? Ce câștigi? Nimic! Ne hrănim orgoliile? În situația actuală, dacă văd că Guvernul e lăsat să guverneze, eu sunt liniștit".