Liviu Dragnea: Când nu poţi să baţi cu arme politice PSD-ul, îl distrugi eliminând liderul

Liviu Dragnea: Când nu poți să bați cu arme politice PSD-ul, îl distrugi eliminând liderul

Ştire online publicată Joi, 21 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat, ieri, că PSD reprezintă o țintă pentru adversari și, atunci când partidul nu poate fi bătut cu arme politice, constituționale, soluția este distrugerea acestuia, adică eliminarea liderului.„Au fost mulți membri PSD, alții din conducere, alții pe lângă, cărora li se inoculase ideea că nu se acceptă un PSD mai mare de 20%, pentru că este un partid prea puternic, țara devine prea stabilă și nu este agreată această situație. Și asta n-o scot din cărți, mulți colegi o știu. Și Vali Zgonea regretă că s-a lăsat păcălit. S-a încercat atunci să fie făcut instrument de către unii, eu am înțeles că a înțeles. E dureros pentru el că a înțeles cu costuri, dar eu sper să îi fie bine lui Vali, pentru că am senzația că se dorește să fie pedepsit pentru că n-a reușit planul atunci. Deci miza este PSD-ul. Când nu poți să bați PSD-ul cu arme politice, constituționale, legale - și este foarte greu de bătut, pentru că s-a consolidat un eșantion mare de populație -, îți rămâne doar un singur lucru, și anume să-l distrugi. Cum să-l distrugi? Eliminând liderul, atacând liderul, cu instrumente judiciare și cu instrumente și acțiuni de poliție politică vizibile”, a afirmat Liviu Dragnea.El a mai susținut că nu sunt comploturi în PSD, pentru că membrii de partid au înțeles din 2016 că arma principală este liantul, unitatea partidului.„În schimb, sunt oameni care de-a lungul anilor au practicat tot felul de manipulări și încearcă și acum să se reeșapeze”, a adăugat Dragnea referindu-se la Viorel Hrebenciuc.