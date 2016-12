Liviu Dragnea: Campania PSD nu se va axa pe atacuri împotriva PNL

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Campania electorală pe care PSD o va desfășura pentru alegerile europarlamentare nu se va axa pe atacuri împotriva PNL, a declarat sâmbătă, la Poiana Brașov, președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, după întâlnirea cu președinții organizațiilor județene ale partidului și cu șefii de campanie din teritoriu, potrivit Agerpres.ro."Categoric, nu. Noi am intrat cu bună credință în USL atunci când s-a constituit. Am făcut tot ce a fost posibil să nu se rupă USL-ul.Faptul că PNL și Crin Antonescu au hotărât să iasă din USL nu înseamnă că noi nu vrem să atingem în continuare obiectivele asumate și prezentate cetățenilor în 2012. Vrem să le ducem la capăt. Sperăm încă, mai sperăm ca USL să se refacă după europarlamentare, dar nu putem să atacăm în această campanie electorală niște parteneri cu care am fost împreună atâția ani", a spus Dragnea, într-o conferință de presă.El a adăugat că au fost atacuri din partea liderului PNL, Crin Antonescu, vor mai fi atacuri și de la alții, dar va face împreună cu toți colegii din partid tot ceea ce este posibil să nu se răspundă acestora.Potrivit lui Dragnea, aceasta nu înseamnă că PSD nu va avea o altfel de comunicare cu partidele din jurul lui Traian Băsescu.Întrebat care este sloganul de campanie al PSD pentru europarlamentare, președintele executiv a afirmat că acesta a fost stabilit, dar deocamdată nu va făcut public pentru că până la începerea campaniei mai este ceva timp.