Liviu Dragnea: "Am depus un proiect pentru eliminarea a 102 taxe"

CINE CREDE TOT CE-I SPUI , ESTE VAI DE CAPUL LUI

Orice reducere de taxe si impozite este binevenita , in conditii de crestere reala a economiei , Propunerea PSD cade bine inainte de alegeri , si pusa la vot in Parlament o vor vota toate partidele , ca sa nu piarda voturi . Ce se intampla daca daca se realizeaza eliminarea acestor taxe ? Banii se vor recupera pe alte cai si impozite de la cetatenii care nu fac obiectul propunerii de mai sus .Ne-ar fi facut fericiti pe toti daca de ex ar fi propus reducerea prin eliminare a parlamentarilor certati cu legea . Sau daca ar fi declarant ca acel procent de o,1 din PIB va fi suportat prin reducerea nemeritatelor avantaje banesti de care beneficiaza palavragii ( pardon, parlamentarii ) Si mai este o problema : Dragnea are in vedere piederea de timp , umilinta si nervii cetaenilor platitori , nu desfiintarea numeroaselor ghisee . Recunoastem ca ne mai enervam si ne simtim umiliti , dar asta , mai mult din cauza celor care ajung fara merite in parlament si govern . Pana la incheierea campaniei electorale ne vom mai alege cu destule promsiuni . Ne-am obisnuit , si asa enervati si umiliti cum suntem , vom merge sa-i votam pe actualii si viitorii puscariasi si puscariabili .