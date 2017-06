Live Text / Sorin Grindeanu, declaraţii de presă: "Sper ca votul de astăzi să nu fie o mare greşeală"

Live Text / Sorin Grindeanu, declarații de presă: "Sper ca votul de astăzi să nu fie o mare greșeală"

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sorin Grindeanu face declarații de presă de la Palatul Victoria începând cu ora 15:00, în contextul în care moțiunea a fost adoptată cu 241 de voturi pentru și astfel, acesta a fost demis din funcția de premier al României.Iată principalele declarații:"- mulțumesc tuturor care mi-au fost alături. Energia multor români mi-a dat energia să trec cu capul sus- le transmit că o să-mi fac datoria până la capăt- aștept până când Parlamentul va apropa noul guvern- sper ca votul de azi să nu fie o mare greșeală iar PSD să numească noul premier- important e să ieșim din acest blocaj- românii trebuie să simtă cât mai puțin efectele crizei- PSD nu înseamnă Liviu Dragnea nici Grindeanu. Trebuie ca PSD să rămână unit. Voi rămâne în PSD- sper din tot sufletul ca în 6 luni să nu ajungem într-o situație similară. România nu ar merita așa ceva- le mulțumesc tuturor miniștrilor și le transmit că trebuie să vină la Guvern să ne facem datoria- îi mulțumesc foarte mult lui Victor Ponta că a fost alături de mine- am ales calea cea mai grea, nu am acceptat funcții, compromisuri, nu am făcut înțelegeri oculte, nu m-am rugat de nimeni, nu am negociat cu nimeni- am fost corect, transparet, mi-am făcut datoria până la capăt în mod onest- aveam și am datoria față de țara noastră- le-am spus colegilor mei și zilele trecute, toată această nebunie politică s-ar putea să ducă la pierderea guvernării. Aceste lucruri au fost riscate de cei care le-au făcut. Vor trebui să răspundă dacă acesta va fi scenariul viitor- sunt de 21 de ani în PSD. Sigur, cu suișuri, coborâșuri, bucurii, dezamăgiri. Nu mă schimb peste noapte. Nu schimb partidul așa cum unii au făcut- toate lucrurile pe care le-am făcut în aceste zile au fost în mod transparent fără a oferi sau a face favoruri"