Litoralul, portiţa prin care USL vrea să fraudeze referendumul?

Sesizare la OSIM

Flacara Olimpica nu are voie sa fie replicata in niciun fel fiind marca inregistrata a comitetului olimpic In schimb in Romania, se plimba Flacara Democratiei, o copie fidela a Flacarii Olimpice, deci se incalca drepturile de autor si se demigreaza Olimiada de Vara de la Londra