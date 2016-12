LISTA RUŞINII / Constănţenii i-au trimis în Parlament, ei au ajuns la DNA

5

mesaj pt Banias

Mai mircea (ai vazut ca am scris cu litera mica numele tau nu este o greseala) colegii si colegele de liceu iti doresc cu mult drag sa te duci la puscarie dar sa ti se confiste si tot ce ai chiar daca nu e pe numele tau.Iti uram un sejur cit mai lung si mai placut!Sau ai sarit la cap de ai ramas in dosul gol ca sa scapi?Cum e vorba aia romaneasca daca e sa furi fura cit mai mult ca sa ai de unde da sa scapi in caz ca esti prins!Inca o data vacanta placuta si ai grija ca la cit de bucalat esti o sa cam fii FETITZA inchisorii-trufanda ce mai!