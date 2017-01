LISTA OFICIALĂ A MINIŞTRILOR DIN CABINETUL "GRINDEANU"

1

ERECTIE COMUNISTA

GRINDEANULE, AM REMARCAT CA IN TOATE FOTO SI EMISIUNILE TV MATALE NU ESTI NICIODATA IN CENTRU ,CI ALATURI DE TATICU LIVIU. PAI DACA NU MA INSEL, TU ESTI PRIMUL MINISTRU ,NU DRAGNEA. CRED CA AI DESTULA MINTE SA INTELEGI CA NU O SA GUVERNEZI FARA CA LIVIU SA FIE DE ACORD CU CE SCOTI DIN GURITA. TU ESTI NOUA JUCARIE A PENALULUI, ASA CUM AR FI FOST SI CADANA SAU ORICINE. IN CLAR DRAGNEA ESTE PRIM MINISTRU IAR TU O SA CITESTI HARTIUTA CARE TI-O DA SEFU' CHIAR ITI CONVINE POZITIA DE SLUGA SAU AI FOST OBLIGAT?