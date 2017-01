Liga Aleşilor Locali a PNL Constanţa îşi alege, astăzi, o nouă conducere

Liga Aleșilor Locali a PNL Constanța își alege, astăzi, o nouă conducere

Potrivit unui comunicat de presă, în conformitate cu prevederile Statutului PNL și ale Regulamentului Ligii Aleșilor Locali (LAL) a PNL, astăzi, a fost convocată Adunarea Generală a Ligii Aleșilor Locali a PNL Constanța, ce va avea loc la ora 17.00, în stațiunea Mamaia. Potrivit secretarului general al LAL de la nivel central, Ionel Chiriță, aproximativ 200 de aleși locali din județ vor dezbate Programul «1 an de guvernare locală», precum și implicarea lor în susține- rea președintelui Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale din această toamnă. Unul dintre cele mai importante momente va fi organizarea alegerilor pentru Biroul LAL-PNL Constanța. Ionel Chiriță a explicat că, potrivit programului LAL, aceste alegeri au loc, de obicei, în lunile iulie-august, din patru în patru ani. Astfel, aleșii liberali își vor desemna, astăzi, un președinte, trei-cinci vicepreședinți, precum și aproximativ 15 membri în Biroul LAL-PNL Constanța. La eveniment, sunt așteptați să participe primvicepreședintele PNL, Ludovic Orban, vicepreședintele PNL - coordonator pentru Regiunea 2 -, Rareș Mănescu, și Marian Petrache, membru în Biroul Politic Central al PNL. Chiriță a mai declarat că nu este tentat să candideze pentru o funcție la nivel local. El a adăugat că, în luna septembrie, va avea loc Congresul LAL, la nivel național, unde aproximativ 1.500 de delegați își vor alege un nou președinte, un vicepreședinte și un secretar general. „Probabil voi candida din nou. Din 2001, de când am înființat Liga Aleșilor Locali, am deținut două mandate de secretar general. Nu mă tentează altă poziție și probabil voi candida pentru un nou mandat”, a încheiat Ionel Chiriță.