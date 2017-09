Liderul PNL, Ludovic Orban, mesaj de la Neptun: "PSD oferă pelin şi ambrozie României"

2

POLITICA SI INSOLATIA

Dl Orban Victor face figuri de stil .fara valoare literara sau politica . Toate partidele au oferit cate cevLudOrban ovic a romanilor , dar nu pelin si nici ambrozie , ci doar coruptie , ineficienta economica , demagogie si i9ncompetenta . Interesant este faptul ca Marea Neagra si Litoralul le dau politicianistilor idei noi dupa ce s-au ospatat bine si s-au odihnit dupa atatea eforturi titanice pe campul politicianismului romanesc . Priviti poza si vedeti ce zambitori sunt toti si cum Orban se sprijina pe umerii unuia care , prin podoabele capilare , demonstreaza pe cine se bazeaza PNL .Dl Orban crede ca democratia se intareste si se dezvolta prin legi . Ce bine ar fi ca printr-o lege , sa se decida ca de luna viitoare , in Romania sa domnerasca democratia ideala , justitia ideala , partidele ideale , cetatenii ideali . Si cu umorul sau caracterisirc , ne mai promite o lege :prin care sa se imbunatateasca relatia dintre cetateni si stat . Poate ca dl Orban va afla ceeqa ce oameni din toate statele stiu de mult . Statul este un instrument hraparet , condus de politicianisti hrapareti , care , prin jupuirea pieilor cetatenilor si valorificarea lor , sa acopere tot ce se fura , se risipeste si se distruge in Stat . In ceea ce priveste interzicerea traseismului politic , asa ceva nu este posibil . Traseismul a existat, exista si va exista atata timp cat vor exista partidele , interesele personale si de ,grup , politicieni ccorfupti, demagogi si incapabili . Exista si exceptii . Cel care este dezamagit de politica partidului in care s-a inscris atras de programul si doctribna acestuia , are dreptul sa-l paraseasca si sa treaca la altr partid cu conditia ca sa nu o faca pentru a primi o functie sau alta rasplata . In sfarsit , ultima primisiune ca va face o lege datorita careia cetatenul va depune o cerere la un birou , va sta acasa si sute de functionari vor alrga sa-i rezolkve cerea , este cea mai hazlie promisiune facuta pana acum in istoria politicianismului romanesc . Pana atunci , sa ne dorim ca sa vina vara viitoare mai repede si sa aflam ce ne mai promit partidele dupa ce fac insolatie la malul marii .