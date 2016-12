Liderul PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, acuzat că a "vândut" partidul

3

Ala, bala, portocala - Material educativ pentru penelei

Treaba merge bine in judetul Constanta.Opozitia s-a apucat de treaba.Dragomir face si desface,face ce a invatat.Baietii lui din teritoriu s-au apucat de crosetat.Uite ca rimeaza.Toate sunt in interesul cetateanului,ca daca nu ar fi nu s-ar mai povesti.Incepatorii se ocupa cu strangerea cotizatiilor la partid,baieti si fete din grupa mare se pregatesc pentru un loc in Parlament.Lucrurile sunt asa de complicate in PNL ca eu nu am inteles cine cu cine se cearta.In PNL se cearta om cu femeie,femeie cu femeie,om cu om,si om cu Dragomir ca in cazul de fata.Au trecut doua luni de la "marea victorie" a liberalilor din iunie 2016 si baietii astia nu s-au apucat de treaba nici azi.In conditiile astea putem sa fim convinsi ca Fagadau a castigat alegerile din 2020,2024,2028,2032.....Si-am incalecat pe-o sa si am spus povestea asa.