Liderul PC din Hârşova îl ceartă pe fostul primar Ionel Chiriţă

Draga domnule "George". Scuza-ma ca ti-am raspuns asa de tarziu dar am vrut ca timpul sa-ti raspunda la intrebarile puse. Suntem in martie si, dupa cum vezi, la Harsova nu este semnat niciun protocol. Ca multi alti concetateni, ai fost indus in eroare de afirmatii iresponsabile. Cat despre asa-zisa incercare de a semna protocolul, iti dau urmatoarea adresa: http://www.jurnaldeconstantaonline.ro/2011/04/22/darie-l-a-inlocuit-pe-vrabie-la-semnarea-protocolului-usl-pestera/ Interesant, nu? Eu "refuz" iar altii se "interneaza". Si inca ceva: sunt deschis la a vorbi cu oricine. Dar asa cum eu o fac direct, am pretentia ca si ceilalti sa nu se mai ascunda dupa pseudonime. Multumesc.

Răspuns la: Viorel Ionescu

Adăugat de : george, 15 decembrie 2011

pai cum domnule Ionescu nu s`a semnat protocolul aliantei pentru Harsova? A`ti uitat cumva ca la semnarea protocolului a`ti refuzat sa mergeti si...