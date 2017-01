Liderul conservator Ion Mincă a vrut să renunţe la şefia partidului

Nemulțumit de rezultatul obținut în alegeri

Liderul conservator Ion Mincă a vrut să renunțe la șefia partidului

Liderul conservator Ion Mincă și-a prezentat vineri demisia de onoare din funcția de președinte al organizației județene a Partidului Conservator, dar liderii de la centru nu i-au acceptat-o. Tentativa lui Mincă de a părăsi partidul a avut loc vineri, la biroul politic în cadrul căruia s-au analizat rezultatele obținute de partid în alegerile locale de la începutul lunii iunie. Mincă a declarat că este dezamăgit de rezultatul obținut de partidul său la recentele alegeri locale, dar mai ales de cele înregistrate la Mangalia. „Sunt nemulțumit de ceea ce am obținut la aceste alegeri. Dar nici nu am avut timp să fac prea multe. În decembrie, când am preluat organizația, nu am găsit nimic. Cei de la centru nu mi-au acceptat demisia și au considerat că trebuie să continuăm”, a adăugat liderul conservator, care a mai menționat că la preluarea partidului nu i s-a stabilit nici un obiectiv în ceea ce privește alegerile locale. Cea mai mare dezamăgire a lui Mincă pare a fi, însă, Mangalia și faptul că nu a reușit să îl impună în fața oamenilor pe candidatul Partidului Conservator. Mincă nu este deloc încântat de opțiunea mangalioților, susținând că mari diferențe nu sunt între fostul primar PD-L și actualul edil PSD. În ceea ce privește viitorul Mangaliei, liderul conservator a concluzionat că nu are deloc încredere în Claudiu Tusac, iar timpul va demonstra de unde acest sentiment de suspiciune. În urma alegerilor locale din iunie, PC a înregistrat un scor de 1,8 procente la nivelul județului Constanța, echivalentul a doar patru consilieri locali, dintre care doi în Consiliul Local Mangalia. Potrivit lui Mincă, în cadrul ședinței de vineri, de la București, nu s-a discutat nimic despre o posibilă venire a lui Stelian Duțu în rândurile conservatorilor.