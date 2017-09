Liderul CJC, Horia Ţuţuianu, ultimatum pentru directorul Teatrului de Stat Constanţa

Liderul CJC, Horia Țuțuianu, ultimatum pentru directorul Teatrului de Stat Constanța

Președintele CJC, Horia Țuțuianu, a declarat, vineri, după sedința Consiliu Județean, că activitatea Teatrului de Stat Constanța se află sub lupa sa și a specificat clar că actualul director, Dana Dumitrescu, are zilele numărate în fruntea instituției dacă situația de acolo nu este rezolvată urgent.„În urma auditului efectuat la Teatrul de Stat Constanța am găsit deficiențe atât de natură economică, cât și la înscrisuri și înregistrări.I-am dat doamnei directoare termen ca până la data de 1 noiembrie să-și pună treburile la punct și să-și formeze o echipă managerială după care vom face un alt audit să vedem exact cum stau treburile. Dacă și după al doilea audit vom constanta deficiențe o spun cu toată responsabilitatea că toată conducerea Teatrului de Stat va fi destituită”, a declarat Horia Țuțuianu.