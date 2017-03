Liderul ALDE, Mircea Banias: "Nu plec din partid! Nu plec dintr-o casă pe care am construit-o"

Speculațiile care au apărut în ultima vreme precum că mai mulți parlamentari din ALDE vor pleca spre alt partid pentru a forma o altă majoritate parlamentară au fost infirmate de liderul ALDE Constanța, deputatul Mircea Banias.Mai mult, el a recunoscut că sunt ten-siuni în interiorul partidului însă, spune că, din calitatea sa de vicepreședinte la nivel național, dar și cea de membru al Comisiei de Fuziune dintre PC și PRU, care acum formează ALDE, s-a angajat să poarte discuții pentru ca lucrurile să fie clarificate pe baza unor discuții civilizate.„Există divergențe între Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin cu privire la anumite principii. Mai exact, domnul Tăriceanu vrea alegeri de sus în jos, iar domnul Constantin vrea de jos în sus. De o lună nu am mai avut o ședință la nivel național. Am solicitat convocarea unei ședințe cât mai urgente pentru clarificarea tuturor aspectelor. Eu sunt de cinci ani în acest partid. Eu nu plec dintr-o casă pe care am construit-o”, a declarat deputatul Mircea Banias, pentru „Cuget Liber”.Întrebat dacă intenționează să can-dideze pentru vreo funcție în partid, Mircea Banias a spus că, la nivel național, va candida pentru funcția pe care o are și în prezent, respectiv, cea de vicepreședinte, iar la nivel județean, tot pentru funcția de președinte al Organizației Județene Constanța.În ceea ce privește încercarea de preluare a puterii de unii membri din ALDE Constanța, în cursul zilei de duminică, Mircea Banias a spus că nu-și explică gestul lor. În plus, întrebat fiind ce se va întâmpla cu deciziile luate la acea ședință de duminică, Banias a explicat că ele sunt nule.„Ședința convocată a fost ilegală și nestatutară, de către persoane care nu au nicio calitate în cadrul biroului executiv teritorial. De asemenea, orice astfel de convocare trebuie făcută de către președintele organizației teritoriale, în speță, eu ar fi trebuit să convoc ședința. Ceea ce nu s-a întâmplat. Mai mult, nici măcar nu există un convocator. Oamenii care au fost prezenți acolo au fost chemați prin SMS-uri, sau pe baza unor telefoane. Unii mi-au spus că au fost chemați la ședință în numele meu. De la ședință au lipsit oamenii din cele mai importante organizații, Constanța și Medgidia, organizații care au adus cele mai multe voturi la alegeri. În concluzie, toate deciziile din cadrul acelei ședințe nu produc efecte”, a spus Mircea Banias.Reamintim că, duminică, Jean Paul Tucan, Gigi Chiru și Daniel Learciu au organizat o ședință iar, la final, au anunțat presa că membrii prezenți au votat luarea mai multor decizii. Concret, au transmis că liderul de la Constanța, Mircea Banias, a primit un vot de blam pentru proasta activitate, iar fratelui său, Emil Banias, care este consilier județean, i-ar fi fost retras sprijinul politic. Totodată, ar fi fost dizolvat Biroul Permanent al Organizației Municipale ALDE Constanța și a fost ales un nou birou executiv. În acest context, secretarul general al filialei, Anton Mangiurea, vechi membru provenit din PC, ar fi fost exclus din partid, iar în locul său ar fi fost numit Stere Babu, tatăl viceprimarului Constanței, Dumitru Babu. Mai mult, actualul vicepreședinte al CJC, Daniel Learciu, cel care a fost promovat în diverse funcții chiar de Mircea Banias, a trădat și, astfel, acum crede că este președinte interimar al Organizației Municipale ALDE Constanța, în locul lui George Fulina.Pe de altă parte, copreședintele ALDE, Daniel Constantin, a declarat că dorește un singur președinte al partidului, însă el personal nu s-a decis dacă va candida pentru președinția formațiunii.„Voi știi după ce vom stabili toate lucrurile și după ce toate lucrurile vor intra, să spunem așa, în normal. După ce vom agrea care va fi formula, cum vom face alegerile. Pentru că atunci când am făcut Congresul, v-am spus, am agreat ca în 2017 să avem o conducere unică și chiar dacă nu am scris în Statut, se înțelege din prevederile statutare, că alegerile ar trebui să pornească de jos în sus. Dacă ele vor porni de jos în sus, vom avea Congresul cât mai repede. În momentul în care toate aceste lucruri vor fi stabilite, voi spune și care este opțiu-nea mea”, a precizat Daniel Constantin.Întrebat dacă susține ideea unei președinții unice, copreședintele ALDE a răspuns că este lucrul pe care și-l dorește de doi ani.„Nu numai că o susțin, este lucrul pe care l-am agreat de acum doi ani de zile, de când am făcut Congresul ALDE. Există aici o dispută, dacă vreți să intrăm în detalii, vizavi de dorința filialelor locale. Există anumite filiale care vor să facem un congres, de jos în sus, așa cum este prevăzut oarecum în normele nescrise democratice și alte filiale care vor să facă un congres de sus în jos. Și aici sunt anumite discuții, cum să stabilim aceste principii și după aceea, data congresului. Discuțiile în ALDE nu au început de la congres, ci de la cu totul alte lucruri, care țin de ceea ce înseamnă principii”, a precizat Constantin.El a adăugat că nu intenționează să demisioneze din ALDE.