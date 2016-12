Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu: "PNL nu mai este un partid liberal. A rămas o simplă firmă, în spatele căreia s-a ascuns tot PDL-ul"

„Ideea creării unei forțe liberale autentice, pe care am avut-o în urmă cu peste doi ani de zile, a fost dată de realitatea politică și socială din țară. Am constatat, începând din anul 2014, că în România există un electorat care are convingeri liberale solide, un electorat care, pe măsură ce liberalismul s-a consolidat în România, și-a afirmat cu și mai multă convingere credința în valorile liberalismului. Acesta e motivul pentru care am luat decizia înființării întâi a PLR și apoi ALDE, pentru a da posibilitate acestui electorat să aibă o reprezentare atât la nivelul administrației locale, cât și în Parlament. Pentru ca lucrurile să nu rămână la nivel declarativ, aș dori foarte mult și lansez o provocare către PNL, să facem o dezbatere asupra autenticelor valori ale liberalismului astăzi și cum sunt ele reprezentate în România. Regret această involuție a PNL-ului, dar cred că este un moment în care am obligația să mă adresez electoratului care are opțiuni liberale, pentru a le arăta care este adevărata situație și opțiunea corectă, și anume corectă din perspectiva mea nu poate să fie decât ALDE, care prin modul în care a acționat și s-a poziționat pe marile subiecte de dezbatere publică a demonstrat că este atașat valorilor liberalismului, valorilor europene, occidentale și atlantice”, a declarat copreședintele ALDE.De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că în această campanie electorală a fost perpetuată sistematic „o minciună” și anume că PNL este un partid liberal.„PNL, din păcate, ne-a arătat de multă vreme că nu mai este un partid liberal. Odată cu fuziunea petrecută între PNL și PDL asistăm la un rezultat pe care și eu și foarte mulți alții îl deplâng. Azi asistăm la ceea ce am anticipat de multă vreme și anume că PNL nu a rămas decât o simplă firmă, în spatele căreia s-a ascuns tot PDL-ul și, practic, partidul este dominat de personalitățile bine cunoscute din PDL”, a adăugat Călin Popescu Tăriceanu.Totodată, copreședintele ALDE a făcut o trecere în revistă a câtorva elemente definitorii pentru ceea ce înseamnă liberalism și nonliberalism. Călin Popescu-Tăriceanu a făcut o analiză a acestor elemente pe două direcții principale: raportarea la valorile fundamentale ale drepturilor și libertăților individului, un element definitoriu pentru orice partid liberal și raportarea la chestiunile de ordin economic.Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că „în timp ce ALDE a făcut eforturi pentru a apăra drepturile și libertățile cetățenilor, PNL s-a situat la polul opus”.Liderul ALDE a dat ca exemple poziționarea PNL împotriva moțiunii simple depusă contra ministrului Justiției Raluca Prună, cea care consideră drepturile omului ca fiind un lux, poziționarea față de crearea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor, față de care PNL a spus că este ridicolă.În plus, copreședintele ALDE a făcut referire și la modul în care PNL s-a poziționat față de proiectul de lege care să asigure o reală independență a justiției și care să scoată politicul din numirile din funcțiile importante din justiție, despre care PNL, prin vocea lui Cătălin Predoiu, a spus că va produce o ruptură între puterile statului.În privința reacțiilor pe care PNL le-a avut cu privire la chestiunile de ordin economic, copreședintele ALDE a subliniat poziționarea PNL față de Codul Fiscal adoptat în 2015, un cod care a prevăzut o serie de măsuri de relaxare fiscală. De asemenea, Călin Popescu-Tăriceanu a făcut referire și la poziționarea PNL împotriva eliminării celor 102 taxe și impozite, „o măsură eminamente liberală”, dar și la poziționarea PNL împotriva măsurii de majorare cu 15% a salariilor profesorilor și medicilor, în condițiile în care în programul cu care s-au prezentat în campania electorală anunță că vor face o majorare a salariilor cu 100%.