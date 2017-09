Liderii PSD se reunesc, la Neptun, in sedinta CEx

Vineri, 25 August 2017

Liderii PSD se reunesc vineri, de la ora 12.00, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc la Neptun, social-democratii urmand sa discute despre prioritatile legislative ale noii sesiuni parlamentare, precum si despre proiectul privind modificarea legilor justitiei, potrivit news.ro.La reuniunea PSD vor fi invitati si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precum si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Precedenta reuniune a CEx a avut loc in urma cu doua luni, cand a fost votata lista membrilor Cabinetului Tudose. Astfel, sedinta de la Neptun are si rolul de pregatire in perspectiva sesiunii parlamentare care va incepe la 1 septembrie.Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a comentat, joi, reactiile generate de modificarile la legile justitiei anuntate de catre ministrul Tudorel Toader, apreciind ca "s-au grabit toti, inclusiv presedintele" si spunand ca reactia instantanee la niste propuneri enuntate i se pare o abordare ori pur personala, ori superficial.Chestionat care a fost prima sa reactie fata de modificarile anuntate, liderul PSD a spus ca el nu reactioneaza imediat, nu se napusteste.