Liderii PSD caută drumul post-moţiune călcându-se pe picioare

Liderii PSD caută drumul post-moțiune călcându-se pe picioare

Vicepreședintele social-democrat Cristian Diaconescu este convins că moțiunea de cenzură „1000 de zile de haos, sfârșitul guvernării de dreapta“ va reuși să treacă de Parlament și să îl trimită pe Tăriceanu acasă. Liderul PSD spunea ieri, la Constanța, că „este normal și cinstit ca moțiunea să fie votată” și atrage atenția colegilor de partid că orice ieșire în decor la votul de miercuri va costa mult partidul. Diaconescu recunoaște că ar fi o gravă lovitură de imagine pentru PSD dacă parlamentarii social-democrați nu își vor vota propria moțiune. „Ar fi un eșec care va costa partidul în cazul în care se va dovedi că moțiunea a picat din cauza unui vot negativ din partea colegilor mei. Bineînțeles, atunci vom face o analiză foarte atentă, de la momentul inițierii moțiunii până la dezbaterea ei. Ar fi un gest de neseriozitate”, a declarat vicepreședintele PSD. Diaconescu susține că un guvern de uniune națională ar fi singura „variantă pentru care PSD s-ar așeza la masa negocierilor” și că un nou guvern de dreapta ar fi „catastro-fal pentru România”. De asemenea, el a exclus din start orice variantă de guvernare PSD-PD sau PSD-PNL. „Va fi foarte greu ca toate partidele să cadă la înțelegere, dar nu imposibil. Va trebui negociat un mandat limitat, cu un program de guvernare transparent, axat pe câteva mari teme: votul uninominal, descentralizarea instituțiilor statului, absorbția fondurilor europene, infrastructură, sănătate și educație. Bineînțeles, va trebui să fie capabil să gestioneze corect momentele electorale”, spune Diaconescu. Dacă nu se va ajunge la nicio soluție de guvernare, liderul social-democrat spune că partidul său nu are nimic împotrivă să se facă alegeri anticipate, însă recunoaște că acestea sunt foarte greu de organizat. „Alegeri anticipate acum ar însemna că România va fi blocată pentru următorul an. Și nu trebuie să uităm că vine iarna, că urmează alegerile”. Iliescu nu vrea guvern de uniune națională PSD nu reușește să vorbească pe o singură voce nici atunci când vine vorba de strategia post-moțiune. Dacă Diaconescu susține că un guvern de uniune națională ar fi singura formulă care ar putea așeza PSD la masa tratativelor, Ion Iliescu spune că un astfel de executiv este „o idee năstrușnică, nerealistă”. Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că ideea privind un Guvern de uniune națională în cazul în care moțiunea împotriva cabinetului Tăriceanu II va trece în Parlament reprezintă „o vorbă aruncată, fără suport, o idee năstrușnică, nerealistă”. Potrivit vorbei populare „câte capete, atâtea păreri”, nici Mircea Geoană, președintele partidului, nu reușește să cadă la un numitor comun cu ceilalți colegi. Spre deosebire de Diaconescu, Geoană și-ar băga partidul la guvernare și alături de PD. „Nu văd un guvern PSD-PD, dar dacă, într-o formulă de inspirație mai largă, va exista sprijin parlamentar pentru un astfel de guvern, și din partea noastră și din partea PD, este un alt subiect”, a explicat președintele PSD. Și pentru că fiecare face ce-l taie capul, președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, Aurel Gubandru, PSD, a declarat, ieri, pentru NewsIn, că există posibilitatea luării în discuție a moțiunii de cenzură joi, având în vedere că luni a fost zi liberă pentru deputați, iar candidații pentru CNVM vor fi audiați miercuri. 