Liderii PDL se duc în vizită oficială în China

Liderii PDL Vasile Blaga, Emil Boc, Anca Boagiu, Andreea Paul și Gheorghe Flutur vor pleca saptamana urmatoare intr-o vizita oficiala in China.Delegatia este formata din presedintele partidului, Vasile Blaga, fostul premier al Romaniei, Emil Boc, prim-vicepresedintii Anca Boagiu si Andreea Paul si secretarul general al partidului, Gheorghe Flutur, informeaza PDL intr-un comunicat de presa.Vizita va avea loc de pe 11 iunie pana pe 17 iunie. "Obiectivul vizitei este stabilirea unor contacte in vederea realizarii unor parteneriate economice si de afaceri pentru viitor. Un obiectiv specific este stabilirea unui mecanism de colaborare economica de durata intre orasele Beijing, Shanghai si municipiul Cluj Napoca", se arata in documentul citat.