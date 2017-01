Liderii PD-L şi PSD au căzut de acord asupra unui pachet de măsuri luat în calcul în negocierile cu FMI şi CE

Liderii PD-L și PSD au căzut de acord asupra unui pachet de măsuri luat în calcul în negocierile cu FMI și CE

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Protejarea intereselor economice ale populației, absorbția fondurilor UE, finanțarea investițiilor prevăzute în bugetul de stat și proiecția bugetară multianuală vor fi luate în calcul în cadrul oricăror discuții pe tema contractării unui împrumut extern, au stabilit ieri liderii coaliției. Vicepreședintele PDL, Adriean Videanu, a declarat la finalul ședinței coaliției că liderii PD-L și PSD au stabilit componența unei comisii interministeriale de negociere, care va discuta pachetul de măsuri care trebuie adoptat. Videanu a spus că ministrul Finanțelor, Gheorghe Pogea, i-a informat pe liderii celor două partide asupra necesarului de finanțare externă de care are nevoie România în acest moment, dar a refuzat să facă publice datele prezentate de Pogea. El a precizat că banii vor proveni de la CE, de la bănci și de la FMI. Potrivit lui Videanu, ministrul Finanțelor i-a mai informat de membrii coaliției despre discuțiile exploratorii pe care autoritățile de la București le au cu reprezentanții CE, ai Băncii Mondiale, Băncii Centrale Europene și ai FMI. Președintele Traian Băsescu a declarat, la finalul ședinței CSAT, că a „profitat” de prezența premierului Emil Boc și a președintelui PSD Mircea Geoană ca să discute despre deteriorarea situației economice globale, context în care le-a spus că cele două partide trebuie să-și coreleze abordările. „Sugestia pe care am făcut-o șefilor celor două partide a fost să găsească soluții ca abordările celor două partide aflate la guvernare să fie corelate și în direcția corectă” a spus președintele Băsescu. Șeful statului a adăugat că România are nevoie de „un element de siguranță financiară”, reprezentat de încheierea acordului de finanțare cu UE și FMI. „O spun fără nicio ezitare”, a întărit președintele Băsescu.