Liderii partidelor necomuniste din Republica Moldova se gândesc la o refacere a Alianţei pentru Integrare Europeană

Liderii partidelor necomuniste din Republica Moldova se gândesc la o refacere a Alianței pentru Integrare Europeană

Ştire online publicată Marţi, 30 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Ghimpu, președinte interimar al Republicii Moldova și lider al Partidului Liberal, considera, ieri, că sunt șanse mari să fie reconstituită Alianța pentru Integrare Europeană (AIE), care să îl desemneze pe șeful statului, informa Jurnal de Chișinău în ediția online, citat de Mediafax. „Ne lipsește un vot, dar sunt convins că cineva dintre comuniști va vota pentru președintele țării”, a declarat Mihai Ghimpu. Potrivit lui Mihai Ghimpu, mulți din viitorii deputați comuniști nu se vor regăsi pe lista PCRM la viitoarele alegeri și, din acest motiv, vor vota pentru președin-tele țării. „Și ce dacă comuniștii au 44 de mandate? Pot să aibă și 49, că tot nu-i ajută cu nimic. Noi vom reface AIE și vom reuși să alegem șeful statului. Dacă cineva o să prefere să facă alianță cu comuniștii, nu are decât. Noi, cei din PL, suntem pregătiți să stăm în opoziție. Nu am venit în politică sa îmbrac haina de împărat, ci să spun adevărul”, a precizat Mihai Ghimpu. Cu toate acestea, președintele interimar a declarat că dorește o coaliție democratică la guvernare, îndemnând reprezentanții Partidului Liberal Democrat (PLDM) să inițieze negocierile pentru constituirea unei alianțe. „Cel care are cele mai multe mandate trebuie să inițieze negocierile. Asta nu înseamnă că liberal-democrații pot pretinde cele mai importante funcții în stat. PL, Partidul Democrat și PLDM sunt la fel de importante în ceea ce privește crearea unei coaliții de guvernare”, a subliniat Ghimpu. Ghimpu l-a criticat pe Vladimir Voronin, care a spus ca PCRM a fost „furat” cu zece la sută. „Văd că nici la matematică nu stă prea bine. Cum i se puteau fura zece la sută? Dacă are probe, să le prezinte”, a zis Ghimpu. Mihai Ghimpu și-a exprimat dezamăgirea că Alianța Moldova Noastră nu a intrat în Parlament. Și liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a declarat ieri că este necesară formarea unei coaliții între partidele necomuniste și evitarea alegerilor anticipate, precizând că astăzi se va întâlni cu liderii celorlalte formațiuni pentru discuții, relata Jurnal de Chișinău, citat de aceeași Agenție Mediafax.