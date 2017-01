Liderii partidelor constănţene, pregătiţi pentru o campanie electorală „tradiţională“: cu lovituri sub centură şi fără fair play

Astăzi începe, oficial, campania pentru prezidențiale

Liderii partidelor constănțene, pregătiți pentru o campanie electorală „tradițională“: cu lovituri sub centură și fără fair play

Mâine va fi dat startul campaniei electorale pentru prezidențialele care, anul acesta, au loc, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 985/2009, pe 22 noiembrie. Conform calendarului electoral, campania pentru alegeri demarează, oficial, cu 30 de zile înainte de data scrutinului. În acest context, e interesant de aflat ce așteptări au liderii județeni ai partidelor politice care au candidați la aceste alegeri și, totodată, pe ce mizează cel mai mult în lupta pentru fotoliul de președinte. Chiar dacă, de principiu, susțin că speră la o campanie decentă, civilizată, ei mărturisesc, totuși, că se așteaptă ca perioada următoare să fie marcată de tot soiul de gesturi lipsite de fair play, al căror scop nu va fi decât acela de a decredibiliza pe unul sau altul dintre contracandidați. De altfel, evidența ultimelor alegeri nu lasă loc de comentarii: de la schimburi de replici tăioase, uneori frizând ridicolul sau derizoriul și până la reale lovituri sub centură, cam-paniile electorale din ultimii ani au demonstrat că, la noi, lupta poate fi oricum, mai puțin decentă. PD-L Constanța așteaptă, „conform tradiției”, atacuri marca PSD Președintele Organizației Jude-țene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a declarat că, deși speră că proxima campanie va fi una sub semnul decenței, faptul că miza e deosebit de importantă va determina și acțiuni, incidente neplăcute sau pur și simplu gesturi nelalocul lor venite din partea contracandidaților lui Traian Băsescu. „Frica de Traian Băsescu e atât de mare, încât ceilalți nu mai au niciun fel de obiectiv decât acela de a-l dărâma”, a precizat senatorul PD-L de Constanța. Cât privește argumentele pe care partidul mizează în ceea ce privește votul constănțenilor pentru candidatul PD-L, Banias a explicat că PD-L va face apel la ceea ce el a numit „patriotismul local”. „Sunt convins că faptul că Traian Băsescu e originar din Constanța va conta foarte mult”, a declarat liderul democrat-liberalilor constănțeni. În plus, Mircea Banias a subliniat că partidul mizează și pe „compromisurile pe care nu le-a făcut președintele Băsescu”: „Traian Băsescu n-a făcut niciun fel de compromis cu Vântu, cu Voicu-lescu, cu Năstase, cu Iliescu”, a menționat parlamentarul pedelist. Cât privește strict atmosfera în care se va derula campania electorală, Banias a mărturisit că ia în calcul și gesturi lipsite de fair-play din partea altor partide care au candidați la prezidențiale: „Clar luăm în calcul și incidente cum au avut loc în alte campanii pentru că noi avem o experiență tristă din punctul ăsta de vedere. Dar nu mă aștept la așa ceva de la PNL, ci din partea PSD-ului, conform tradiției”, a explicat el. Organizația Județeană a PD-L Constanța a centralizat și transmis la București în jur de 73.000 de semnături pentru Traian Băsescu. O luptă care depășește limitele normalului Despre campania liberalilor la Constanța, liderul peneliștilor de la malul mării, deputatul George Dragomir, a declarat că aceasta va fi civilizată, dar că, pe de altă parte, „totul este posibil”. „N-ar fi nici prima nici ultima oară când ar avea loc incidente nedorite. Dar nu am fi noi cei care le-am genera. E drept că de foarte multe ori lupta a depășit limitele normalului în campanie”, a afirmat parlamentarul liberal. Deși a explicat că, de obicei, luptele cele mai intense se duc la centru și mai puțin în teritoriu, George Dragomir a menționat și că nota de ansamblu a campaniei pe care PNL o susține, la Constanța, pentru candidatul său la prezidențiale, Crin Antonescu, depinde de campania lui Traian Băsescu: „Tonul îl va da actualul președinte, Traian Băsescu. El a spus că va duce o campanie decentă, dar astea sunt doar declarații de presă. De campania lui depinde și campania noastră”, a adăugat Dragomir. La capitolul motivațiilor care i-ar putea convinge pe locuitorii județului Constanța să-l voteze pe Crin Antonescu pentru mandatul de șef al statului, liderul PNL a argumentat: „Românii își doresc un altfel de președinte, un președinte care să semene foarte mult cu ei, s-au săturat de scandal”. Despre acțiunile de campanie care vor predomina în perioada imediat următoare, Dragomir a amintit discuțiile cu oamenii și scrisorile. PNL Constanța a trimis, la centru, aproximativ 62.000 de semnături de susținere a candi-daturii lui Antonescu la alegerile din 22 noiembrie. La PSD domnește liniștea de dinaintea furtunii Am încercat să aflăm un punct de vedere vizavi de campania care începe mâine și de la unul dintre liderii social-democrați constănțeni. Astfel, am avut câteva tentative, eșuate, e drept, de a discuta cu vicepreședintele PSD Constanța, Cristinel Dragomir care, însă, nu catadicsește să răspundă la telefon. Spre deosebire de unii dintre colegii săi pesediști, Cristinel Dragomir nu și-a setat încă telefonul astfel încât numerele necunoscute să fie automat respinse, dar chiar și așa, telefonul vicepreședintelui PSD sună și… atât. Probabil că răspunsul la o întrebare simplă legată de campania pentru prezidențiale nu era un capăt de lume. Căci, de altfel, suntem convinși că PSD Constanța nu doarme. Cel puțin nu acum.