Liviu Dragnea:

"Liderii din partid spun să se facă congres în acest an"

Președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, susține că marea majoritate a liderilor PSD zic să se facă un congres al partidului în acest an, dar există și posibilitatea convocării oricând a unui consiliu național de analiză și de lansare a unor proiecte politice.„Dacă se face congres, marea majoritate a liderilor din partid zic să se facă în acest an, ca din ianuarie să ne ocupăm de guvern și de guvernare, pentru că avem obiective serioase și țara chiar are nevoie de guvernare, dincolo de emoție. Dacă nu se face congres, putem face un consiliu național de analiză și de lansare a unor proiecte politice oricând”, a spus președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea.El a adăugat că se bazează pe discuțiile avute cu colegii săi din țară care i-au spus exact ce și-ar dori.„Îmi bazez această afirmație pe discuția pe care am avut-o cu toate organizațiile, cu șefii de filiale, în afară de trei-patru excepții, a celor care erau plecați din țară. Au discutat, nu au venit să spună ce au visat noaptea, au discutat cu organizațiile. Sunt câteva mesaje pe care ei le-au luat și le-au transmis, și anume să păstrăm guvernarea și să păstrăm în continuare echipa de conducere la partid”, spunea Dragnea.