Cătălin Anghel:

„Libertatea nu este de stânga, fiindcă nu vine de la stat“

Cătălin Anghel, președintele Filialei Constanța a Partidului Noua Republică, a acordat un interviu pentru Cuget Liber în care a vorbit, printre altele, despre oferta formațiunii sale la actuala putere și modul în care consideră că va funcționa Alianța România Dreaptă la Constanța.- De ce Noua Republică? Cum vă prezentați în fața constănțenilor și cu ce mesaj?- Noua Republică este un partid născut dintr-o revoltă interioară. Mulți dintre noi au ajuns la concluzia că actuala clasă politică trebuie înlo-cuită. Când era vorba de a alege, noi eram păcăliți să alegem răul mai mic. Lipsa transparenței achizițiilor și clientelismul politic, dările către stat la cote foarte mari, angajările fără minime criterii de competență au sărăcit țara îmbo-gățind foarte rapid câțiva oameni, dar pușculițele de partid. Revolta aceasta a făcut să apară primul val de membri Noua Repu-blică și la Constanța. Mulți dintre noi au zis că este timpul să ne luăm țara înapoi. Am văzut până acum oportuniști care au confundat politica cu un loc de aspirat bani publici. Există și oameni care nu au pus semnul egal între politică și profit. Buni profesioniști în domeniul lor, oameni responsabili, au înțeles că trebuie să se implice și să-și construiască viitorul. Și cum cel mai bine când ai de făcut un lucru, este atunci când îl faci chiar tu, ne-am apucat de treabă. Și îi așteptăm alături de noi și pe alții care gândesc la fel. Până la urmă asta înseamnă un partid nou, să vrei să faci mai bine decât ce se face acum.- Cum vedeți funcționa-rea Alianței România Dreaptă la Constanța?- Ca în orice alianță în care intră patru partide la început vor exista fricțiuni probabil. Totuși, țara noastră are nevoie de oameni liberi și puternici, vrednici și pricepuți care vor, pot și se implică în proiecte comune de interes național. Unii vin cu prospețimea, unii vin cu tradiția, unii vin cu experiența și alții cu o bună structură organizatorică. Împreună ar trebui să putem opune rezistență unei mașini foarte bine organizate a USL-ului. La Constanța lupta este cu atât mai grea, cu cât USL este foarte puternic, iar dreapta nu a prea avut succes până acum. Dar noi perseverăm și ne luptăm, fiindcă suntem activi, cu bun simț și credem într-o Românie Europeană. Nu te poți opune tancului USL cu dispersarea dreptei. Libertatea nu este de stânga, fiindcă nu vine de la stat.- Ați discutat cu colegii de alianță despre împărțirea colegiilor?- Suntem la început de drum în ceea ce privește alegerea celor mai buni candidați pe fiecare colegiu. Sunt multe orgolii la mijloc, dar eu sper să depășim acestă fază și să propunem cei mai buni candidați dintre cei ce și-au manifestat dorința să facă pasul în față. Probabil că va conta algoritmul politic și de competență. Un cuvânt de spus, în cazul în care sunt diferențe mari de opinie va avea și Bucureștiul. Primele zile din octombrie vor fi hotărâtoare. Vor conta de asemenea și sondajele de opinie din acel moment, sondaje care sper să țină seamă și de tendințe. Dacă vorbim de candidați din interiorul ARD, vorbim și de o selecție din mai multe persoane cu potențial.- Cu ce contraofertă la actuala putere veniți în întâmpinarea electoratului constănțean?- Noi, cei de la Noua Republică am propus criteriile de integritate (Stânga USL le ignoră.) Ulterior le-a îmbrățișat și Alianța România Dreaptă (ARD). Noi suntem cei care cred că prosperitatea trebuie să oglindească munca. Eu văd în România o viitoare putere europeană, care îi apreciază pe oamenii care creează și care se implică în proiecte, o Românie care folosește pentru promovare criterii simple de profesionalism și competență.