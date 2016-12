Liberalul Sali Serdai, noul viceprimar al oraşului Murfatlar

1

Iar i-am pacalit

Ce tare sunt, iar i-am pacalit pe liberali. Il las, vreo 2-3 luni, viceprimar pe Serdai, dupa care ma pun viceprimar. Nu as vrea, dar baietelul asta de Saghiu nu stie cu ce se mananca primaria. Trebuie ajutat, saracu, ca nu stie sa fure si se trezeste cu DNA-ul pe cap. Si asta micu este tare flamand, nu-i mai ajung banii de la La Cucaracha. Daca ma supara il reclam la Garda Financiara ca la barul din Mamaia nu da clientilor bon fiscal. Si mai trebuie sa-l ajut la "mangle" si pe Burcea ca este seralist ca mine si isi prinde coada in bugetul primariei. O sa-i fac pe toti,psd-isti,pnl-isti,pdl-isti, ca nu am fost degeaba primar pe timpul comunistilor.