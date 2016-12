Liberalul Predoiu, speriat de revolta din penitenciare: "Mergeţi urgent şi discutaţi direct cu deţinuţii!"

2

Tantalaul asta liberal !

Bre , proasta treaba politica asta , facuta vara si mai ales , facuta de tantalai precum Predoiu , Gorghiu , Dragnea , Ponta , Basescu si alte canalii ! Ce sa discute ma tembelule Ministrul Pruna cu puscariasii ? Vor gratiere , sa faca diligentele necesare catre instante si daca indeplinesc conditiile le vor fi admise cererile . Din cate intelegem noi astia din societatea civila PNL-ul , PSD-ul , ALDE , PMP-ul si alte grupari criminale , au foarte multi condamnati si au pus la cale revolta din puscarii spre a-si salva colegii ... Problema este ca i-au impins in fata pe cei mai vocali puscariasi , dintre violatori , talhari la drumul mare , pedofili , hoti de animale si de buzunare , spargatori de banci , proxeneti vestiti si inselatori de meserie prin metoda ,,Accidentul'' si astfel s-au dat de gol . Revolta asta s-a pus la punct de catre partidele astea mafiote pentru a se forta mana tehnocratilor si a lui Johannis pentru o mare gratiere inainte de alegerile din toamna . Si totul avand concursul televiziunilor Varanului , a lui Ghita si a altor talhari mioritici , care au furat pe rupte , ducand tara in saracie . Guvernul Ciolos , cel mai bun guvern de pana acum , se condamna daca pica in cursa intinsa de mascaricii astia politici de la noi , care-si vor primi plata la toamna ...