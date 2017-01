Liberalul Ovidiu Cupşa, apel către conducerea partidului. Ce nereguli reclamă

Liberalul Ovidiu Cupșa, apel către conducerea partidului. Ce nereguli reclamă

Nemulțumirile din PNL Constanța au luat amploare, astfel că unul dintre cei mai vechi liberali, Ovidiu Cupșa, a adresat o scrisoare deschisă către Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, în speranța că lucrurile se vor îndrepta în filiala de la malul mării.Mai jos, redăm integral scrisoarea transmisă de acesta către Biroul Politic Național al PNL.„Doamnă Președinte Raluca Turcan, stimați colegi membri ai BPN,În calitatea mea de membru PNL din 1990, cu toată considerația și buna credință, vă informez că filiala județeană a PNL Constanța se află într-o profundă criză de identitate, generată de un mic grup enclavizat, bazat pe interese personale și legături de familie.Conducerea interimară a PNL - asigurată de domnul Gheorghe Dragomir și acest grup - a reușit în ultimii doi ani să epureze partidul de toți cei care au tras un semnal de alarmă în ceea ce privește strategia județeană, mesajul politic, alegerea discreționară a candidaților PNL pentru Consiliul Județean sau Parlamentul României, numirea unui șef de campanie fără o minimă experiență politică etc, prefigurând rezultatul dezastruos din 11 decembrie.Rând pe rând, un număr însemnat de membri ai BPJ și CJEx, marea majoritate cu vechime și experiență politică, au fost marginalizați și s-au retras din partid sau din funcțiile de conducere pe care le dețineau, refuzând să ia parte la simulacrul de democrație și de respect față de valorile liberale.Acest lucru, care a slăbit constant forța partidului la nivel local, în loc să fie un motiv de îngrijorare și evaluare a situației, a constituit un prilej de satisfacție pentru micul grup de interese, care astăzi conduce partidul discreționar, netransparent și cu ușile închise, fiind “premiat” cu locurile eligibile ale partidului la alegerile din 2016 și împărțirea în avans a funcțiilor pentru alegerile din 2020 !!!Ulterior alegerilor parlamentare nu s-a făcut nici o analiză serioasă a responsabililor pentru rezultatul dezastruos. În unica ședință a BPJ, care a avut loc în 16 decembrie (foarte probabil fără cvorum, deoarece procesul verbal de ședință este ținut la “strict secret”, posibil modificat ulterior), domnul Dragomir a evaluat că singurii responsabili pentru rezultat sunt doamna Alina Gorghiu și domnul Dacian Cioloș, afirmând totodată că preluarea președenției de către doamna Raluca Turcan este o nouă greșeală.Am considerat atunci, alături de un grup de colegi, că depunerea demisiei de onoare a conducerii PNL Constanța și preluarea interimatului de către un președinte de organizație locală sau un primar cu rezultate bune (similar soluției adoptate la nivel național) ar fi cea mai bună soluție în perspectiva organizării unor alegeri democratice în filială. Bineînțeles că președintele filialei și șeful de campanie nu au recurs la acest gest de onoare, din moment ce singura responsabilă fusese identificată ca fiind conducerea națională.De la acea dată nici un organism statutar județean al partidului nu a mai fost convocat, nu a existat nici o luare de poziție politică privind situația locală sau națională și toate întâlnirile au avut loc în spatele ușilor închise, PNL Constanța nefiind decât “jucăria” micului grup care urmărește obținerea unei “victorii à la Pirus” în alegerile din interiorul partidului.Având în vedere perspectiva unor alegeri apropiate în partid, consider în continuare că se impune demisia Președintelui Gheorghe Dragomir, care nu are legitimitatea de a organiza alegeri în partid, fiind captiv acestui mic grup și determinat să facă orice pentru a asigura în continuare conducerea partidului prin epigoni, epurând membrii CCL și CCJ care vor participa la alegeri, pentru a vicia rezultatul acestora.De asemenea, pentru transparența și legitimarea alegerilor în PNL și mobilizarea tuturor membrilor partidului, inclusiv a celor care au fost marginalizați sau s-au retras în ultimii doi ani, consider că trebuie dată posibilitatea tuturor membrilor PNL de a vota pentru alegerea organismelor de conducere statutare, indiferent de opțiunile pe care le au.Vă rog să analizați în acest sens modificarea articolelor 10, 12, 44 și 46 din ROLJ – privind constituirea și atribuțiile CCJ și CCL și alegerea Birourilor Politice locale și județene.Din schimbul de informații cu colegii din toată țara am aflat că există un număr însemnat de filiale în care se întâmplă situații similare, care ar putea fi dezamorsate prin modificarea ROLJ.Am activat timp de 27 de ani în acest partid pentru că a fost un partid viu, democratic și autentic liberal și nu pot fi părtaș la enclavizarea și confiscarea PNL de către grupuri de interese lipsite de onoare și legitimitate, care va duce ireversibil la pierderea definitivă a valorilor liberale de către PNL și la un posibil dezastru în viitorul apropiat.Am toată încrederea că și domniile voastre aveți dezideratul de a restabili democrația și legitimitatea organismelor statutare la toate nivelele, într-un moment în care este nevoie mai mult ca niciodată de coagularea dreptei în România.Cu toată considerația, Ovidiu Cupșa, vicepreședinte demisionar al PNL Constanța”.