Liberalul Ionel Chiriţă vrea ca PNL să aibă cel puţin 10 reprezentanţi în viitorul consiliu judeţean

Liberalul Ionel Chiriță vrea ca PNL să aibă cel puțin 10 reprezentanți în viitorul consiliu județean

Liberalii constănțeni mizează pe o schimbare la nivelul organizării PNL pentru alegerile din 2012. Ionel Chiriță, membru în Biroul Politic Central al PNL, a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că formațiunea ar trebui să se pregătească de alegerile locale cu trei-patru ani înainte. În acest context, el a susținut că a venit momentul ca PNL să își deschidă ușile „atât pentru cei din PNL, cât și pentru cei din exteriorul partidului”. „Sunt localități în care nu reușim să realizăm progresul electoral pe care orice partid și-l dorește. Sunt localități unde de ani de zile nu am reușit mai nimic: Constanța este prima. Apoi la Mangalia, la Năvodari ne dorim mai mult”, a mai explicat Chiriță. Ionel Chiriță a mai spus că PNL ar trebui să aibă la începutul anului 2011, la nivel național, aproximativ 60-70% dintre potențialii candidați pentru alegerile locale de la nivelul municipiilor și orașelor. „Lucrez la un astfel de program pentru întregul PNL și atunci și Constanța va face parte din acest plan. Dacă nu vom avea definitivat acest procentaj, atunci ne vom prezenta la fel cum am făcut-o până acum”, a mai spus Chiriță. Potrivit fostului primar de Hârșova, pentru alegerile la nivel de Consiliu Județean, liberalii ar trebui să aibă pretenția la cel puțin zece consilieri, adică „cel puțin un consilier județean în fiecare colegiu de deputați”. Un candidat pentru Constanța până în 2010 Și liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, s-a declarat un susținător al desemnării din timp a candidaților la alegerile din 2012, o tentativă în acest sens existând, la un moment dat, în rândul liberalilor. „Noi am avut aceeași strategie și la alegerile trecute. Am avut o echipă stabilită cu mult timp înainte, dar din păcate acel accident stupid (n.n. accidentul în care și-a pierdut viața Gabriel Căciuloiu, cel pe care liberalii îl pregăteau pentru confruntarea cu Mazăre pentru alegerile de anul trecut) ne-a creat grave probleme”, a explicat Dragomir. „Candidații sunt importanți, dar la fel de important este să avem o echipă care să îi susțină”, a mai punctat el. „Sperăm ca până la sfârșitul anului 2009 sau până la începutul anului 2010 să avem deja nominalizat un candidat. Avem deja câteva nume, dar ele vor fi dezvăluite la momentul potrivit”, a încheiat liderul liberal. Și Ionel Chiriță, membru în con-ducerea centrală a PNL, a făcut, ieri, trimitere la neșansa liberalilor constănțeni de a-l pierde pe Căciuloiu, în ianuarie 2006, într-un accident rutier. „Momentul Căciuloiu a fost unic pentru PNL”, a spus Chiriță.