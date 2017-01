Liberalul Ionel Chiriţă condiţionează candidatura sa pentru un loc în Biroul Politic Central

Liberalul Ionel Chiriță condiționează candidatura sa pentru un loc în Biroul Politic Central

Secretarul general al Ligii Aleșilor Locali a PNL, constănțeanul Ionel Chiriță, și-a exprimat hotărârea de a candida pentru un loc în Biroul Politic Central, însă numai în anumite condiții. „Dacă votul va fi uninominal, voi candida cu siguranță. Am văzut că am susținerea colegilor din Organizația PNL Constanța și pe cea a liberalilor din Liga Aleșilor Locali. Eu sunt susținătorul alegerilor uninominale. Însă dacă vor fi alegeri pe listă, nu sunt foarte tentat să fac acest pas”, a explicat Ionel Chiriță, care are în acest moment un loc în în BPC. „Până acum, și-au anunțat candidatura doi liberali: Crin Antonescu și Viorel Cataramă. Candidatura celui din urmă este mai degrabă o apariție-spectacol, de tipul «unitate în diversitate». Astfel, candidatura mea pe lista lui Crin Antonescu este condiționată de programele adoptate de Ligă, la Brașov. Dacă Antonescu este interesat să le dezvolte, atunci aș accepta să fac parte din echipa sa și să candidez pe lista sa”, a adăugat Chiriță. Potrivit lui, Comisia de modificare a statutului nu a ajuns încă la o formulă comună privind desfășurarea alegerilor care vor avea loc în cadrul Congresului Extraordinar, programat pentru perioada 5-7 martie. În plus, el nu a exclus posibilitatea ca membrii comisiei să transmită Delegației Permanente ambele variante contu-rate pentru organizarea alegerilor, urmând ca aceasta să decidă, cu câteva zile înainte de Congres, care este cea mai bună soluție. Congresul LAL Ionel Chiriță a mai precizat că inclusiv în cadrul Ligii Aleșilor Locali a PNL vor avea loc alegeri, cel mai probabil în luna mai sau iunie. „Va avea loc Congresul LAL a PNL unde se vor alege președintele, prim-vicepreședintele și secretarul general și, apoi, vor începe alegerile pe regiuni”, a completat Chiriță. Liberalul a mai declarat că va candida pentru aceeași funcție. De asemenea, el nu a negat posibilitatea de a se implica în activitatea organizației județene și de a candida chiar pentru o funcție la acest nivel. „Sunt interesat de o echipă care să schimbe modul de a face politică și de pregătire a candidaturilor pentru alegerile din 2012, ceea ce înseamnă desemna-rea și pregătirea candidaților cel târziu până la sfârșitul lui 2010. Dacă se tinde spre o repetare a anilor trecuți, nu mă interesează”, a încheiat el.