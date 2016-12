Liberalii vor gratuitate pe RATC pentru constănţenii cu salariul minim pe economie

1

Ratc

Dragi consilieri la conducerea RATC sa format de 12 ani un grup mafiot care a furat si manageriat in scop personal toata truda salariatilor regiei! Cu tot sprijinul dat de SINDICATULcorupt ...care se vrea majoritar...au furat luna de luna pe soferii cu 100 de ron lunar furandule banii din buzunare.In urma controluli ITM CARE SA FACUT sa descoperit imadverdente intre salariile nete ale soferilor si cele care erau pe HARTIE!....Cele din urma fiind mai ....MARI!...CUM VA IMAGINATI CA UN SOFER RATC CARE A LUCRAT CA SCLAVUL 30 DE ZILE DI 31 SA PRIMEASCA 1750 RON AVANS CU LICHIDAREEEE?CAND SALARIUL.DE INCADRARE NU DEPASESTE 1400 RON!O mizerie in comparatite cu ale regii dim tara unde orase mult mai mici ca CTA salariatii au salarii de incadrare de 2400ron.Aici la Ratc sa aciuit un grul de HoTI care au format un sindicat corupt care in loc sa apere drepturile salariatilor le subminau si asta a facut SINDICATUL care se vrea reprezentativ care este partas nemijlocit la FALIMENTAREA RATC actualul director adjunct fiimd nu altul decat FIUL..Managerului.care a dus la.sapa de.lemna....Coiciu .Mai sant dealtfel.multe de.spus.despre.FIRMA CAPUSA.CLEAN CONTROL SRL..care ne sifoneaza o mare parte din pierderi regiei!O firma căpusa la al carui actionar era ....Si a dat demisia dupa dezvaluirile liderului de.sindicat al SOFERILOR...COICIU DTRU! VI SE.PARE NORMAL?DL CONSILIERI...ANI DNA..?E Gresit ca o mare parte din veniturile RATC se duc pe salarii cand ele se.afla la nivelul sal min pe economie!PROASTA MANAGERIALA A LUI COICIU a dus la aceste datorii..Ce sa intamplat cu fierul vechi sine de tramvai cabluri.din cupru cu troleele care zac si acum in mumar de 10 in curtea Ratc si care nu sa." reușit" vanzarea lor fiind in stare excelenta in momentul cand au fost trase pe dreapta nu Intreăba nimeni?