Liberalii susţin că respectă măsurile de dreapta promovate în programul de guvernare

1

cateva precizari

De cand a preluat puterea de la incapabilul PDL, USL intoxica opinia publica cu doua "argumente" : salariile taiate de PDL si "restituite" din banii obtinuti pe majorarea impozitelor si taxelor, si cu ce vor face incepand cu 2014 prin taxe si impozite si mai mari. USL este incapabila sa realizeze reforma administrativa de frica ungurilor si a unor baroni pesedisti,iar descentralizarea va fi o simpla manevra menita sa intareasca dictatura baronilor locali si politicianistilor cocotati in functii nemeritate.Cat despre PNL este bine de stiut ca acest partid nu a fost niciodata de dreapta. PNL-ul istoric al Bratienilor era partid de stanga si se numea partidul " Rosu"rivalul PC al lui P.P.Carp. Dupa 1930, PNL s-a transformat in partid balama facand politica partidelor cu care s-a aliat.Astazi vorbim de fostul PNL care a devenit anexa si sluga PSD situatie dezonoranta pentru politicianisti ca Hasotti , Dragomir , Manea si altii din aceeasi faina.Partidele romanesti de astazi sunt fara doctrina si ideologie specifica dreptei sau stangii.Pana acum,guvernarea USL se dovedeste a fi MAREA MINCIUNA acceptata si sustinuta de un electorat incapabil de reactie, adus in acest hal de toti cei care au guvernat Romania pana acum.Singurul rezultat evident este faptul ca Dragomir se ingrasa si prospera.