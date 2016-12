„Liberalii sunt sado-masochişti, le place să fie umiliţi de Tusac!“

Ion Mincă:

„Liberalii sunt sado-masochiști, le place să fie umiliți de Tusac!“

Liderul PC din județ, Ion Mincă, spune că, atâta timp cât Prefec-tura Constanța a dispus ca el să preia atribuțiile de primar, iar Sorin Andrei nu deține niciun ordin în acest sens, scaunul de șef al administrației locale i se cuvine. Totuși, spune Mincă, dacă reprezen-tantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, nu va ataca în contencios administrativ hotărârea prin care liberalul a fost numit viceprimar, este dispus să renunțe la luptă. "Din câte știu eu, nu au trimis încă procesul verbal de la ședința de Consiliu Local în care a avut loc numirea lui Sorin Andrei. Dacă prefectul nu va ataca în contencios administrativ hotărârile și le va considera valide, eu mă voi retrage. Deocamdată, sunt singurul care are acest ordin al prefectului, iar ei refuză să iasă din primărie, refuză să-mi dea ștampila. De aceea, pe data de 7 ianuarie, voi merge cu executorul judecătoresc pentru a putea începe să fac treabă. Sunt convins că aș putea duce la soluționarea mai multor probleme decât ei, pentru că ei nu știu altceva decât furăciune", a declarat Mincă. Spusele lui Mincă sunt confirmate într-o bună măsură de către prefect, care afirmă că nu a primit procesul verbal de la ședința de îndată organizată de către Tusac, consilierii săi de suflet și cei trei liberali. "Până vineri, nu primisem nimic la prefectură", a declarat, ieri, Claudiu Palaz. Odată primite documentele, reprezentantul Guvernului în teritoriu va trebui să se pronunțe în privința modului în care acestea au fost întocmite și să le valideze sau să le atace în contencios administrativ. Tot ieri, prefectul a confirmat informațiile potrivit cărora a înaintat la Înalta Curte de Casație și Justiție, o cerere de strămutare a procesului cu Tusac. Solicitarea va fi judecată la data de 19 ianuarie 2012, astfel că data de 6 decembrie, când trebuia să aibă loc prima înfățișare dintre Tusac și Palaz, a fost suspendată.Referitor la colaborarea cu liberalii din cadrul Consiliului Local, Mincă a declarat că "nu are ce să discute cu ei". "Este a treia oară când trădează și se umilesc. Eu nu am de ce să mă umilesc. Este o diferență foarte mare între mine și ei: eu nu am nimic de câștigat, nici de pierdut. Ei în schimb nu-și urmăresc decât interesele personale, nu doar liberalii, cam toți consilierii de la Mangalia. Pe liberali i-a umilit de fiecare dată, sunt ca sado-masochiștii, se întorc pentru că le place să fie umiliți de Tusac!", a declarat liderul PC. Cu privire la amenzile care au fost aplicate protestatarilor care s-au prezentat pe data de 22 noiembrie în fața Primăriei Mangalia, Mincă a replicat: "Mă voi implica personal să îi sprijin pe cei care au participat la protest. Astfel de mitinguri spontane au fost organizate peste tot și nu s-a procedat așa. Oricum, oamenii nu vor plăti nimic, pentru că avocații mei se vor ocupa de această problemă, dar Tusac și acoliții săi vor plăti la alegerile din 2012". Menționăm că mai mulți locuitori ai orașului Mangalia care au participat la protestul împotriva sistării alimentării cu energie termică au primit amenzi în valoare de 800 de lei, pentru instigare la dezordine publică.