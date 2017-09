Liberalii solicită ministrului Educaţiei să rectifice calendarul examenelor naţionale

Liberalii solicită ministrului Educației să rectifice calendarul examenelor naționale

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu i-a solicitat, vineri, ministrului Educației Naționale, Liviu Pop, să rectifice calendarul examenelor naționale din noul an școlar, în condițiile în care cursurile se suprapun cu examenele.„Ministerul Educației continuă șirul bâlbelor de început de an școlar. Numeroși profesori au sesizat disfuncționalități în privința organizării calendarului de examene naționale. Pentru ciclul primar și gimnazial, semestrul II se încheie pe 15 iunie 2018, dar evaluarea națională se desfășoară pe 11, 13 și 14 iunie. De asemenea, evaluările competențelor din cadrul examenului de bacalaureat se desfășoară în perioada 12-22 februarie. După cum se poate observa, toate aceste examene se suprapun cu perioada de cursuri pentru clasele neterminale. În aceste condiții, aș vrea să îl întreb pe ministrul Liviu Pop cum se vor desfășura cursurile având în vedere că este nevoie de săli de curs libere pentru examene, dar și de profesori supraveghetori și corectori? Îi solicit ministrului Educației, Liviu Pop, să soluționeze de urgență această problemă și să rectifice calendarul examenelor naționale din noul an școlar”, susține Leoreanu, conform unui comunicat remis redacției.