Liberalii s-au răzgândit. PNL nu va mai susţine scumpirea carburanţilor

Liberalii s-au răzgândit. PNL nu va mai susține scumpirea carburanților

Deputatul constănțean Mihai Lupu susține că, în ședința de plen a Camerei Deputaților, Grupul parlamentar al PNL, din care face și el parte, a cerut retrimiterea proiectului privind Ordonanța de Urgență 111/2013 ce prevede intrarea în vigoare a majorării accizei pe combustibil de la 1 aprilie 2014 la Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei, pentru a fi rediscutat împreună cu Ordonanța 102/2013, prin care guvernul a hotărât creșterea acestei accize. „PNL a făcut acest demers parlamentar deoarece a decis să nu-și dea girul pentru scumpirea benzinei și a motorinei, în condițiile în care angajamentele de anul trecut ale premierului Victor Ponta în privința utilizării fondurilor colectate prin introducerea accizei de șapte eurocenți pe litru de carburant nu mai au nicio legătură cu declarațiile dumnealui de azi sau cu cele ale miniștrilor săi. Aceste declarații devin acum un semn al incompetenței mult lăudatului nou guvern”, a spus deputatul Mihai Lupu.El a mai adăugat că, din declarațiile social-democraților reiese faptul că PSD una a spus anul trecut și alta are acum în planul guvernamental.„Majorarea accizei pe carburanți de la 1 aprilie a făcut ca România să urce în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la carburanți din Euro-pa, fapt ce va genera prețuri mai mari pentru alimente și servicii, deci și o creștere a inflației, dar a reușit, în același timp, să pună sub semnul discriminării și decizia Guvernului Ponta 3 în privința favorizării unei categorii de transportatori. Mă refer la faptul că, a returna patru eurocenți din această taxă doar com-paniilor «corecte», așa cum dorește domnul Ponta, conduce la o concurență neloială și defavorizează în mod evident o serie de alte categorii, care sunt nevoite să suporte întreaga taxă: persoanele fizice, Salvarea, Pompierii, CFR Călători, transportul public în general”, a mai spus parlamentarul constănțean.Deputatul liberal a lăsat de înțeles că este puțin debusolat deoarece nu mai înțelege deloc strategia adoptată de cei de la PSD. „Mă întreb care mai este oare rostul acestei taxe, dacă statul nu mai are drept prioritate investițională autostrăzile - de care are atât de multă nevoie România și care ar fi meritat orice sacrificiu -, iar modul de aplicare a acesteia nu va aduce nicidecum alte beneficii, ci va complica birocrația și va conduce la împovărarea suplimentară a cetățenilor, dar și la falimentarea unor companii ale aceluiași stat, cum este CFR Călători”, a mai adăugat deputatul Mihai Lupu.