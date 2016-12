Liberalii, rezervaţi în privinţa unui protest pe modelul lui Ghişe

1

liberi si liberalism

Atata timp cat PNL va fi la cheremul unora ca Ghise,Varujan,Nicolaescu ,Fenechiu ,Hasotti ,nu va avea viitor si va duce la compromiterea ideilor liberale,care oricum n-au constituit preocuparea de baza in acest partid.Liberalii de azi,fosti pesedisti,pedisti si taranisti n-au nimic comun cu doctrina liberala si obiectivele acesteia.Au doar meritul ca prin tot ceea ce fac si nu fac,dar mai ales prin ceea ce spun,contribuie la slabirea USL sau chiar la destramarea acesteia,spre bucuria celorlalte partide din opozitie.Avem obligatia sa ne intrebam,la fel cum se intreba Nicolae Iorga atunci cand a devenit parlamentar: de ce țara noastra merge in fagasuri vechi si se pangareste si se ruineaza desi exista si oameni capabili in partide ? Fiindca ,spune tot Iorga,acesti oameni sunt cuprinsi in partide care nu sunt naturale.Partidele noastre sunt odăi cu usile deschise,unde se face foc iarna,unde fiecare rebegit poate sa se incalzeasca,cand la soba unuia,cand la soba altuia,dupa cum odaia este mai mult sau mai putin plina de alti rebegiiți.Tot N.Iorga,referindu-se la Partidul Liberal declara in Parlament: "Partidul Liberal a devenit un partid pentru oricine,indiferent de provenienta sa sociala,indiferent de aspiratiile sale,indiferent de felul cum intelege sa se dezvolte aceasta țară".Si astazi,mai mult ca oricand,o astfel de situatie gasim in toate partidele.Nimic nu se va schimba in politica romaneasca pana cand nu vor fi alungati politicianistii din partide,oamenii care au intrat in partide ca sa capete mai mult decat ceea ce ar fi putut capata prin talentul si munca lor.Sa ne amintim de vorbele lui Kogalniceanu: "La vremuri noi,oameni noi " nu asa cum spun politiciniastii astazi:" La vremuri noi,tot noi".