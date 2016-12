Liberalii nu se îngrămădesc să candideze la Primăria Constanţa

Liberalii nu se îngrămădesc să candideze la Primăria Constanța

Încă de la sfârșitul lunii decem-brie, liberalii constănțeni anunțau că 2010 va fi dedicat lansării și promovării candidaților la alegerile locale din 2012. Gheorghe Dragomir, președintele Organizației Județene a PNL Constanța, declara atunci că formațiunea politică a început discuțiile cu un potențial candidat la Primăria Constanța, adăugând că viitorul combatant va fi o surpriză. În prezent, liberalii constănțeni au rămas la nivelul discuțiilor și tatonărilor atât în interiorul partidului, cât și în afara acestuia. „În momentul în care vom finaliza discuții-le, vom face public numele său. Acum suntem în stadiul tatonărilor. Orice liberal poate candida, dar trebuie să vedem cine își dorește, cine vrea să se înscrie în această competiție și cine poate conduce Primăria Constanța. Și o vor face singuri, nu trebuie să îi tragă nimeni de mânecă”, a precizat Dragomir. „În cazul celor din interior va fi mult mai simplu, procedura pentru desemnare fiind mult mai ușoară decât în cazul celor din afara PNL. Cazul lor este unul special, candidatura lor urmând a fi dezbătută în interiorul organizației, în Biroul Municipal și apoi supusă votului în Delegația Permanentă”, a explicat liderul liberal. Unul dintre numele vehiculate în presă pentru candidatul-surpriză al liberalilor a fost comentatorul Radu Tudor, însă președintele PNL Constanța a exclus această variantă întrucât Tudor urmărește altă traiectorie profesională. De asemenea, Gheorghe Dragomir a lăsat să se înțeleagă că va mai dura ceva timp până la concretizarea demersurilor liberale. „De la discuții până la anunțarea candidaturii este un drum lung”, a adăugat el. Până acum, niciun liberal constănțean nu și-a anunțat intenția de a candida pentru șefia Primăriei Constanța sau a Consiliului Județean Constanța. Cu toate acestea, în luna decembrie, liberalii promiteau că numele candidatului-surpriză va fi dezvăluit în primăvară, când ar putea avea loc Adunarea Generală la nivel municipal. Modificări de statut În acest moment, liberalii se pregătesc pentru Delegația Perma-nentă ce va avea loc la Brașov, în acest week-end. Crin Antonescu susținea, luni, că se impun modi-ficări la nivelul statutului PNL. „Așteptăm să vedem care vor fi propunerile Biroului Politic Central și apoi vom vedea dacă suntem sau nu de acord cu ele. Eu nu aș fi de acord cu o așa-zisă incompatibilitate în interiorul partidului: președintele de partid să fie și președinte de filială. Aș desființa această formulă”, a punctat Gheorghe Dragomir. În plus, Relu Fenechiu a afirmat recent că funcția de prim-vicepreședinte al PNL (n.r.-pe care o ocupă Ludovic Orban) nu s-ar mai justifica. În replică, președintele PNL, Crin Antonescu, a precizat că liderul de la Iași reactualizează „o poziție veche, de la congresul când această funcție s-a înființat”. „Nu mă deranjează inițiativa lui Fenechiu. Dar dacă începem să ne jucăm așa cu funcțiile, nu mai facem nimic. Am înființat-o acum un an și cred că mandatul ar trebui dus până la sfârșit”, a fost de părere Dragomir. Pe de altă parte, el a declarat că nu este de acord ca întreaga conducere a partidului să fie aleasă în bloc, așa cum au propus unele voci în ședința de luni a Biroului Politic Central.