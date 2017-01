Liberalii merg fără Tăriceanu la consultările cu Băsescu

Ştire online publicată Marţi, 26 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri că liberalii vor fi reprezentați la consultările de la Cotroceni pe tema educației, însă el are ședință de Guvern în intervalul programat pentru discuțiile cu președintele. „Miercuri eu întotdeauna am ședință de Guvern dimineață. PNL va fi reprezentat. Am văzut textul pactului pentru educație și mă bucură că președintele vrea să dea o mână de ajutor la reformarea sistemului de învățământ”, a precizat Tăriceanu. El a adăugat că toate ideile din documentul președinției figurează în pachetul de legi de reformă a învățământului făcute publice de ministrul Educație, Cristian Adomniței. Vicepreședintele PNL Dan Radu Rușanu a declarat ieri că liberalii vor participa la consultările inițiate de președintele Traian Băsescu, privind planul național de educație.