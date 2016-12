Liberalii lui Tăriceanu vor înapoi în PNL

Liberalii care au plecat în Partidul Liberal Reformator, condus de Călin Popescu Tăriceanu, cred că după alegerile prezidențiale s-ar putea întoarce în PNL. Potrivit senatorului Liviu Titus Pașca, o condiție ar fi schimbarea actualei conduceri a PNL.„În urma discuțiilor pe care le-am avut, dar și în urma intenției guvernanților de a permite reorientarea primarilor și a consilierilor locali prin adoptarea ordonanței care intră în vigoare, luni, am decis să trec în PLR, partid condus de Călin Popescu Tăriceanu.Nu ascund faptul că am o relație foarte bună cu domnia sa, dar luând în considerare contextul, ceea ce gândesc oamenii, primarii, viceprimarii și consilierii locali din colegiul meu și o mare parte din primarii liberali, primari care au câștigat mandatul pe votul USL sau a celor care au apreciat PNL, fac această schimbare cu regrete, regret faptul că trebuie să părăsesc PNL, din care am făcut parte 24 de ani, dar cu credința că fac un lucru bun și după alegerile prezidențiale sunt convins că se va pune problema unei reunificări între PNL și PLR, sigur, cu o altă conducere din partea PNL.Toate datele arată că va fi un eșec în alegerile prezidențiale din partea PNL”, a declarat senatorul Pașca, potrivit stiripesurse.ro.