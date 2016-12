Liberalii îşi vor alege noua conducere la primăvară

Liberalii își vor alege noua conducere la primăvară

Biroul Politic Național al PNL a votat, cu unanimitate de voturi, organizarea unui congres în primăvara anului 2017.„Deși am mai avut discuția asta, deși am avut un protocol de fuziune, ea a fost supusă dezbaterii Biroului Politic Național lărgit, pentru că nici mie, nici colegilor nu ne e frică de nici de congres, nici de nimic și cu unanimitate de voturi colegii au votat congres în primăvară, așa cum scrie în statut și în protocolul de fuziune”, a anunțat copreședintele PNL, Vasile Blaga.Totodată, el a adăugat că BPN a aprobat și birouri politice comasate în Bistrița-Năsăud și Vrancea, iar în Buzău - noul comitet executiv. În plus, acesta a adăugat că PNL nu are ca obiectiv sancționarea liberalilor care critică partidul.„Nu este obiectivul nostru că amendăm pe cineva pentru pozițiile pe care le are. Le pot avea aici, în interior, avem un statut care trebuie respectat și eu sper să-l respecte. Unii dintre colegi își găsesc alte drumuri pentru că au încercat în organizații și asta este viața, nu au avut succes, nu despre asta a fost vorba. Noi nu avem delicte de opinie aici, să sancționăm pe cineva. Poate să o facă în interior și să se oprească aici”, a spus Blaga.În altă ordine de idei, copreședinții liberali Alina Gorghiu și Vasile Blaga nu au dorit să răspundă dacă vor candida pentru șefia partidului.