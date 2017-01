Liberalii Eugen Cojocaru şi Olga Zeicu au fost excluşi din PNL Constanţa

Liberalii Eugen Cojocaru și Olga Zeicu au fost excluși din PNL Constanța

Președintele Organizației de Pensionari a PNL Constanța, Eugen Cojocaru (în imagine), și fostul președinte al Organizației de Femei a PNL Constanța, Olga Zeicu, au fost excluși din partid la finalul săptămânii trecute. Președintele PNL Constanța, Victor Manea, a confirmat faptul că joia trecută, pe 10 iunie, Biroul Municipal a decis, în unanimitate, ca cei doi liberali să fie excluși din formațiunea politică. Victor Manea a precizat că, la baza hotărârii, au stat reacțiile pe care cei doi le-au avut în cadrul Adunării Municipale din 22 mai, precum și comentariile făcute în presa locală. „Ați văzut și dumneavoastră ce au declarat în presă. Au făcut afirmații nefondate, iar Statutul sancționează astfel de atitudini. Și eu am fost de multe ori nemulțumit de anumite decizii ale Biroului Municipal, dar nu m-ați văzut pe mine să am astfel de ieșiri. Noi putem discuta în partid unele probleme, le putem dezbate în interior. Dar dacă folosesc și un limbaj suburban, este de preferat să facă politică în altă parte”, a explicat Victor Manea. „Ar fi foarte frumos să își dea dumnealui (n.r. - Gheorghe Dragomir) demisia pentru că a mințit oamenii din PNL la alegerile municipale. Adevărul îi supără. Eu am spus adevărul ca să se știe de ce este PNL pe ultimul loc în Constanța. Nu am mințit cu nimic și nu pot să merg mai departe cu mafia din PNL. 99% din pensionari sunt de partea mea”, a declarat Eugen Cojocaru. În replică, liderul PNL Constanța Gheorghe Dragomir a refuzat să facă orice fel de comentariu privind acuzațiile lui Eugen Cojocaru. La rândul său, Olga Zeicu a declarat că nu a fost informată în legătură cu această decizie, adăugând că pentru o astfel de hotărâre era nevoie de votul secret al Delegației Permanente. „Potrivit Statutului, nu te poate exclude Biroul Municipal, ci doar Delegația Permanentă. Biroul poate să propună excluderea, iar Delegația Permanentă votează. Nu înțeleg de ce nu îi exclud pe cei care au făcut legitimații false”, a completat Zeicu. În plus, ea a negat varianta utilizării unui „limbaj suburban”. „Eu nu cred că am un limbaj suburban. Într-adevăr, am auzit, în jurul meu, în PNL, oameni cu un astfel de limbaj. Dar nu sunt genul acela de om. Eu chiar am făcut acțiuni culturale. Și sunt sigură că nu au înțeles nici scrisoarea mea deschisă. Mă deranjează aceste comentarii. Nu se poate așa ceva”, a reacționat Olga Zeicu. Reamintim că, pe 10 iunie, Olga Zeicu a trimis o scrisoare deschisă Biroului Municipal și președintelui Gheorghe Dragomir prin care și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Organizației de Femei, arătându-și totodată nemulțumirile față de alegerile municipale din luna mai. Atât Gheorghe Dragomir, cât și Victor Manea au explicat faptul că nu era nevoie de votul Delegației Permanente pentru excluderea lor, întrucât cei doi erau simpli membri ai Organizației Municipale.