Liberalii Eugen Bola şi Ionel Spătaru se întorc în avocatură

Liberalii Eugen Bola și Ionel Spătaru se întorc în avocatură

După ce au existat suspiciuni că se va retrage din PNL pentru a deveni membru PSD, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), inspector-șef Eugen Bola, a respins un astfel de scenariu. „Eu am fost și rămân membru PNL. Nu aș avea nici un motiv să trec în PSD. De ce? Doar pentru a salva un post?”, a pus problema el. El a negat, de asemenea, că ar fi primit oferte din partea social-democraților sau că ar fi supus unor presiuni politice. În situația în care va fi înlocuit, Bola a spus că se va întoarce în avocatură. În plus, el nu intenționează să apeleze la serviciile de asistență pe care i le vor asigura liberalii pentru a contesta măsura înlăturării sale din funcția de director al ITM. „Nu cred că se pune problema în cazul meu și nu voi face nici un fel de contestație”, a mărturisit el. Aceeași atitudine a avut-o și tânărul liberal Ionel Spătaru, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța. Nici el nu are de gând să conteste în vreun fel înlăturarea sa din funcția pe care o deține, susținând că se va întoarce, asemenea lui Bola, în Barou. „Am înțeles care este poziția PNL în cazul funcționarilor publici și al înalților funcționari publici, de a-i sprijini în aceste abuzuri, dar nu este și cazul meu pentru că nu mă încadrez în aceste categorii”, a declarat el. Mai mult, el a fost de acord cu realizarea unui proiect de lege care să reglementeze schimbarea directorilor odată cu schimbarea guvernării. „Mi se pare că acum ne confruntăm cu o lipsă de transparență. Dacă ar exista un astfel de proiect de lege, lucrurile ar fi mult mai clare, mult mai transparente”, a ținut să precizeze el.