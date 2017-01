Liberalii din Mangalia regretă că l-au susţinut pe Tusac în turul doi al alegerilor din 2008

După un an de mandat

Liberalii din Mangalia regretă că l-au susținut pe Tusac în turul doi al alegerilor din 2008

La un an de la alegerea lui Mihai Claudiu Tusac în fruntea administrației locale din Mangalia, liberalii mangalioți au pre-zentat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, un bilanț al activității derulate de către noul primar. „Suntem la «aniversarea» unui an de când Tusac se intitulează primar al Mangaliei. Tusac a demonstrat într-un an că nu este primarul municipiului Mangalia. Nu s-a construit nimic. Orașul este imobilizat total. Din toate punctele de vedere. Iar administrația este blocată. Acestea sunt realizările sale pentru primul an de mandat”, a declarat Viorel Oleniuc, pre-ședintele PNL Mangalia. „Am greșit când am ales soluția în turul doi de a-l susține pe Tusac”, a spus ferm el. În opinia sa, există consolarea că, alături de PNL, sunt și celelalte partide, cu excepția PSD-ului, care demonstrează că nu pot avea o colaborare cu Tusac. „O consolare este și faptul că am reușit să plec la timp pentru a nu fi părtaș la modul în care s-a administrat Mangalia în această perioadă”, a mai punctat el. Liderul liberal a mai arătat că Mangalia nu are un plan de dezvoltare pe o perioadă de câțiva ani. Potrivit lui Oleniuc, dacă ar fi existat un astfel de plan, administrația locală ar fi putut ști exact ce segmente și obiective trebuie urmărite și ce bugete să le fie alocate. Altfel, „se taie copacii, se dă autorizație unui terminal de ciment pentru stimularea turiștilor”. „Nu ar fi îndrăznit nici un afacerist să vină să construiască aici un terminal de ciment dacă exista un plan de dezvoltare”, a pus problema el. Referindu-se și la imaginea de ansamblu a orașului, Oleniuc a demonstrat că „orașul începe să devină roșu, de la bordurile roșii care sunt unice în țară și în Europa”. „Și taxiurile au început să devină roșii”, a mai spus el.