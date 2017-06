Liberalii din Constanţa, susţinere pentru Ludovic Orban la preşedinţia partidului

1

DE CE ?

De ce n-are ursul coada si liberalii n-au nici cap ? S-ar putea raspunder simplu : d-aia ! dAR lucrurile nu sunt simple . Liberalii nu sunt in stare sa inteleaga faptul ca au ajuns intr-o situatie in care , fara sprijinul sprijinul membrilor sai si a unei importante categorii sociale , clasa de mijloc in devenire , nu are viitor , in conditiile in care , social - democratia reala , europeana si mondiala ( cea romaneasca facand exceptie ) se consolideaza . Revenind la coada ursului . Daca tot ce se scrie in articolul de mai sus reprezinta realitatea , putem recunoaste care este buba canceroasa liberalA . Nimeni nu pomeneste de masa membrilor de partid - de rand - cum le place unora sa spuna , Sunt aratate actiunile si parerile membrilor Colegiului Director Judetean , a presedintilor de filiale , a alesilor locali , dar niciun cuvintel despre parerea celor multi . Nu am gasit niciun articol din care sa rezulte ca in organizatia X s-a discutat despre vreun candidat si ca acesta a fost votat in cunostinta de cauza , in urma argumentelor prezentate . In timp ce Dragnea face populism echipat cu costum national si opinci de firma , danseaza si canta cu " boborul " candidatii la sefia PNL , devalorizati si intrati de mult in anonimat , se bat pentru resturile ciolanului electoral ramase de la PSD . Ar fi o solutie . Ca vechi colaboratori cu PSD , actuala conducere fantoma a PNL , ar putea cere detasarea de la PSD a unor membri de care acest partid nu mai are nevoie pentru a candida la sefia PNL . In fond , dupa cum se prezinta situatia , USL inca mai functioneaza . Si inca o varianta . sa fie reactivati generalii Mircea Ionescu - Quintus . Neagu Djuvara si amiralul fara flota Chitac care sa formeze un triumvirat , un directorrat capabil sa conduca pe noi culmi Gloria apusa a PNL . Oricum, zarurile au fost aruncate . Masluite sau nu , castigatoare sau pentru liberalism , vom vedea . De un success deplin , de redresarea PNL depinde soarta Romaniei . Decat o dictatura pesedista mai bine o democratie cu probleme ,