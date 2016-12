Liberalii din Constanţa, întâlniri electorale cu cetăţenii judeţului

1

Ce dorești pnl ?

Mi-ar fi rusine, daca as fi in locul pnl=pdl, sa merg, si sa mai cer votul oamenilor, cand cu ani in urma, pe timpul lui basescu si boc, atzi taiat : salariile si pensiile oamenilor nevoiasi si obiditzi din tzara aceasta, bogata cu oameni saracitzi de voi, polticienilor avizi de bogatzie si lux, ce intrece orice imaginatzie omeneasca cu mintea la DUMNEZEU si la aproapele, de care voua nici nu va pasa, in timpul lui johanis si ciolos, va ganditzi doar cum sa va maritzi veniturile voastre / tuturor, "va pasa" de oameni doar in campaniile electorale, dupa care sporitzi : averile si luxul vostru, noi suntem consideratzi prostii voastri, noi care prin votul nostru, va punem in functziile pe care le ocupatzi, ca sa ne purtatzi de grija, si voi ne furatzi si ne jegmanitzi fara mila, RUUUUUSINE ! DONALD TRAMP, noul presedinte ales pentru Casa Alba din SUA, a spus ca nu vrea salariu de presedinte, deci, sa fie un exemplu si pentru nesatuii / avizii nostri conducatori, politicieni si preotzi !