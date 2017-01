Liberalii din Consiliul Judeţean vor să desfiinţeze taxele pe drumurile judeţene pentru transportatori

Liberalii din Consiliul Județean vor să desființeze taxele pe drumurile județene pentru transportatori

Grupul liberalilor din Consiliul Județean Constanța și-a fixat ca prioritate pentru următoarea perioadă desființarea taxelor pe drumurile județene instituite prin HCJC nr. 223/2008. Consilierul Gabriel Monea a declarat că liberalii vor să propună CJC desființarea acestor taxe, luând în calcul și criza economică ale cărei efecte le resimt și transportatorii. Monea a mai precizat că liberalii vor dezbate acest proiect și cu ceilalți consilieri pentru a vedea în ce măsură îl vor susține și ei. El a făcut apel, în special, la democrat-liberalii din CJC pe care grupul PNL intenționează să îi contacteze în vederea promovării proiectului. Consilierul democrat-liberal Adrian Gheorghiță a declarat că inițiativa liberalilor este una bună și va avea întregul sprijin al grupului PD-L din Consiliul Județean. „Nu știu dacă are sorți de izbândă pentru că voturile PNL și PD-L nu sunt suficiente pentru revocarea acelei hotărâri, dar măcar atragem atenția opiniei publice asupra ilegalităților care se fac”, a completat el. „Eu chiar am fost supărat atunci pentru că am fost singurul care a ripostat în ședință. Nici măcar transportatorii nu au reacționat în momentul în care au fost aprobate taxele. Au venit de-abia după patru luni când au văzut cum sunt tarifele și amenzile”, a mai atras atenția Gheorghiță. Reamintim că, în vara lui 2008, Consiliul Județean Constanța a aprobat o hotărâre care completa HCJC nr. 5/07.05.2007 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2007. Hotărârea stabilea ca deținătorii autovehiculelor de transport marfă să plătească o taxă cuprinsă între 720 de lei și 6.300 de lei pe an, iar cei care dețin autovehicule pentru transportul de persoane cu capacitate de peste 9 locuri să achite între 2.160 și 2.880 lei pe an. Democrat-liberalul Adrian Gheorghiță susținea atunci că există reguli speciale, instituite de Codul Fiscal, cu privire la stabilirea taxelor speciale care ar fi trebuit respectate, precum înființarea unui serviciu special pentru cheltuirea acestor bani, înființarea unui cont special, a unui regulament anterior de înființare și funcționare a serviciului care urmează să cheltuiască acești bani. În hotărâre, se mai precizează că taxa este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a Regiei Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor județene și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului.