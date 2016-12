Liberalii continuă seria acţiunilor pentru copii

Liberalii continuă seria acțiunilor pentru copii

Fundația Brătianu a organizat, zilele trecute, un spectacol de scenete și colinde tradiționale de Crăciun numit „Împreună de sărbători”, spectacol care a avut loc la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Eveni-mentul face parte din seria de acțiuni organizate de Fundație sub sloganul „Cunoaște-ți Comunitatea - Serbările Zăpezii”.Programul evenimentului a fost realizat de elevii următoarelor instituții: CSEI „Delfinul” Constanța, CSEI „Albatros” Con-stanța, CSEI „Maria Montessori” Constanța, Școala cu clasele I -VIII nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța, Asociația „Copiii Viișoarei” din Viișoara, Liceul Tehnologic Topraisar, Școala Gimnazială nr. 2 Movilița, Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanța și Liceul Teoretic „Mihail Kogăl-niceanu”.Copiii au fost încântați de prezența lui Moș Crăciun care a dă-ruit cadouri cu ajutorul Crăciunițelor, a Crăiesei Zăpezii și a Zânei Zăpezii cu care cei mici au făcut o mulțime de fotografii.„Ne-am străduit să ne reprezentăm școala cât mai bine. Copiii au fost foarte bucuroși de faptul că au făcut parte din spectacol și ne-am simțit cu toții minunat. Sper că și spectatorilor le-a plăcut serbarea noastră”, a spus Simona Dumitru, reprezentant al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”.„Cu siguranță, astfel de evenimente trebuie să fie promovate mai mult. Am văzut astăzi mulți oameni bucuroși să vină cu cei mici la serbare iar acest lucru a însemnat mult. Ne dorim să aducem sprijin comunității, să fim alături de oameni iar sărbătorile sunt un prilej în plus pentru noi de a împărți dragoste”, a declarat Irina Moro-șanu, reprezentant al Fundației Brătianu.Evenimentele organizate de Fundația Brătianu sub sloganul „Cunoaște-ți Comunitatea - Serbările Zăpezii” continuă și săptămâna viitoare cu noi surprize.