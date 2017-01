Liberalii constănţeni vor o Constituţie prin care cetăţenii să se simtă mai puternici

1

USL ne ferixeste cu o noua Constitutie

Liberalii mor de grija cetatenilor .Din toate asa zisele dorinte declarate,toate exprima intentia USL de consolidare a puterii. Cetatenii romani vor mai intai ca drepturile sa existe si apoi aparate.Pana acum,romanii au doar dreptul de a plati taxe si impozite si de a suporta efectele crizei in timp ce politicianistii se imbogatesc.Sa ne oprim asupra intentiei de stopare a traseismului.Un referendum de retragere a mandatului de deputat in colegiul traseistului,poate avea ca rezultat aprobarea parlamentarului ales in alt partid.Ceea ce ar fi un exemplu si pentru alti parlamentari ce vor urma cu bucurie aceasta procedura.Daca ne gandim bune,ar fi o adevarata revolutie in politica romaneasca.Desigur ca va trebui sa se lamaureasca mai intai cine este traseist.Asta depinde de motivele care-l determina pe cineva sa treaca de la un partid la altul.Mai depinde si de calitatea electoratului care l-a ales pe parlamentar.Barbu Delavrancea era de acord cu plecarea in alt partid atunci cand cel in cauza era nemultumit de faptul ca partidul nu respecta programul si ideologia declarate la alegeri,sau ca protest fata de acte de coruptie sau ca n-a fost lasat sa realizeze ce a promis electoratului.El considera ca traseist este acela care paraseste partidul din motive meschine,egoiste,pentru a primi o functie mai mare,sau afaceri contractate cu statul.Un lucru este cert.In situatia Romaniei nu schimbarea Constitutiei si a legilor va duce la schimbarea moravurilor,a politicianismului,a coruptiei.Raul nu este in continutul acestora ci in modul in care se aplica,in modul in care facem politica,in felul in care ne alegem guvernantii.Constitutia este ca o haina care trebuie schimbata atunci cand cel ce o poarta s-a dezvoltat si trebuie sa schimbe haina.Revizuind Constitutia asa cum vrea USL.cei ce sunt sau vor fi in viitor la putere,se vor alege cu haine de lux,in timp ce cetatenii vor avea parte de zdrente.